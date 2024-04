El gobierno convocó a definir actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Gobierno convocará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo martes 30 de abril, en busca de definir una nueva actualización del sueldo básico. Aún resta la oficialización en el Boletín Oficial.



La convocatoria pautada para la previa del día internacional de los trabajadores, tiene el objetivo de fijar la suba en el salario mínimo de mayo y recortar algo de la pérdida contra la inflación que vienen registrando los ingresos de los argentinos.



La última vez que se llevó a cabo el cónclave entre los gremios, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales fue en febrero, tras varias postergaciones. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 30% en el piso salarial en dos tramos (febrero y marzo).



De esta manera, el salario inicial pasó de $156.000 a $180.000 en febrero para los trabajadores mensualizados, mientras que en marzo alcanzó los $202.800. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $780 a $900 en el segundo mes del año y a $1.014 en el tercero.



El incremento del 30% del sueldo mínimo en el primer trimestre del año tuvo una caída del 15,8%, frente a la inflación de dicho periodo, que se ubicó en 51,6%. El deterioro del salario se profundizará en abril ya que la actualización de los ingresos no sería de manera retroactiva, sino que aplicaría desde mayo.



El retroceso que arrastra el salario en los primeros meses del año, se suma al evidenciado en 2023, cuando el salario mínimo tuvo un incremento del 151,8% frente a una inflación del 211,4%, lo que implicó una pérdida del 19%.



Ante este panorama y en medio de las negociaciones paritarias, que profundizaron las diferencias entre los gremios y el Gobierno por la homologación de los aumentos, se prevé una desafiante reunión del Consejo del Salario para las partes involucradas.



En ese sentido, será una continuidad del último encuentro, donde quedaron lejos las posiciones, ya que los sindicatos pidieron una suba de 85% y los empresarios se limitaron a rechazar la propuesta sin elevar ninguna alternativa, por lo que el Gobierno terminó laudando al respecto. En qué incide la actualización del SMVM El nuevo monto que se defina actúa como parámetro no solo para la fijación del sueldo mínimo, sino que también incide en el piso de los haberes jubilatorios, el valor del seguro por desempleo, y actúa como variable ordenadora para el cálculo de las Asignaciones y del impuesto a las Ganancias.



Con respecto a dicho tributo, la exención de Ganancias aplica para los trabajadores que ganan menos de 15 SMVM (hoy $3.042.000), por lo que el cambio en el valor del sueldo base impacta en la cantidad de asalariados que son excluidos del impuesto. En tanto que en lo que refiere a los programas sociales, la actualización del SMVM derivará en un incremento en los montos que perciben los beneficiarios.