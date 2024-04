Qué dijo la Vicepresidenta de los aumentos de sueldo para senadores

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

Victoria Villarruel quedó envuelta en la polémica luego de conocerse el aumento salarial de los senadores, que votaron a mano alzada en el recinto sobre el final de la sesión de este jueves.Con esta medida, a partir del 1° de mayo la dieta de los legisladores de la Cámara alta pasará de 1.900.000 pesos a 7.200.000 pesos. Con los descuentos percibirán en manos poco más de 4.500.000 pesos. La noticia hizo reaccionar a Javier Milei, quien volvió a tratar de “casta” a los senadores.“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, escribió vía Twitter.Y siguió: “Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”.En la misma publicación también enfrentó las críticas en redes sociales: “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.Pero las cosas no quedaron ahí ya que Villarruel se tomó el tiempo de responder ciertos comentarios de su posteo. “Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, le contestó a un usuario que le planteó que “hay limitaciones en el poder”.