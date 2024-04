UPCN marchará el 1º de Mayo contra las medidas del Gobierno Nacional

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, informó las próximas medidas de fuerza del gremio en contra de las medidas del gobierno nacional.“Estamos tratando la difícil situación que vive el empleado público en las distintas provincias del país, hay un gobierno nacional que no cesa en el ajuste y en medidas que condiciona cada vez más el poder llegar a fin de mes: congela salarios a través de no aportar las ayudar a las provincias y además despidieron gente”, expresó Allende a Elonce.En este sentido, señaló que desde el gremio “se acompañará la marcha universitaria prevista para el 23 de abril. Entendemos que escuchar a un Presidente que habla que una universidad es un lugar de militancia y de propaganda política es un desconocimiento absoluto o una mala fe. Los argentinos tienen que estar orgullosos de las casas de altos estudios que hay en el país”Acto seguido, sumó que “también nos plegaremos a la gran movilización del 1º de Mayo. Queremos que cada uno de los dirigentes apoye el reclamo, camine y pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Hay más de 2.500 de inscriptos para sumarse a la columna de UPCN que son una de las más numerosas”.En tanto, informó que el 9 de mayo habrá un paro total de actividades para tratar de mostrarle a Milei que no puede seguir aparentando a la gente, hay que decir basta, acompañar a la gente”.Por otro lado, Allende informó que “la crisis nos hace unirnos todos y queremos trabajar en conjunto” y señaló que el Gremio tiene una postura muy firme sobre la Ley Ómnibus, estamos dispuestos a dialogar sobre la reforma laboral, pero estamos en contra sobre la destrucción del trabajo”.“El gobernador deberá ponerse del lado de los trabajadores, los ciudadanos, de las pymes y demás”, dijo al sostener que “hay que ponerse al frente de la lucha de los trabajadores, ayer el ministro en la Reunión de la Región Centro dijo que no hay plata y no podemos permitir eso, porque somos las provincias productoras del país.