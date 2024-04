Por cuestiones de seguridad, Milei dejará de viajar en vuelos comerciales

El presidente Javier Milei dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.



Se trata de una recomendación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pidió extremar la protección del Jefe de Estado y alertó que no están dadas las condiciones para que continúe trasladándose en vuelos comerciales como lo hizo desde el inicio de su gestión.



Al respecto, el funcionario nacional detalló que el Ministerio de Seguridad elevó un informe en el que advirtió sobre “ciertos riesgos” en vuelos de línea o comerciales, y especificó que el Presidente “no puede viajar más” en dichos vuelos.



“Efectivamente el Presidente dejará de usar aviones comerciales”, subrayó, y adelantó que la administración trabaja en implementar las recomendaciones.



Con compromisos internacionales programados, el Gobierno deberá avanzar en concretar la instrumentación de la recomendación dado que el 18 y 19 de mayo el mandatario dará el presente en un acto de Vox, el partido ultraderechista de Santiago Abascal, y un mes después viajará a Italia a participar de la Cumbre del G7 en Italia. También volverá España el 21 de junio para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, por ser considerado un referente del liberalismo.



La advertencia de Bullrich se contrapone la decisión que tomó el propio Milei al desembarcar en Casa Rosada de no utilizar la flota de aviones presidencial. Incluso, llegó hasta evaluar la venta del ARG-01, avión que compró el expresidente Alberto Fernández en reemplazo del Tango 01, que finalmente será traspasado a la Fuerza Aérea.



Al respecto, Bullrich planteó en declaraciones a LN+, que si bien “no hay plata”, se debe "cuidar al Presidente” respecto a la medida del mandatario de trasladarse en vuelos de línea para abaratar costos.



“Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad muy fuerte, pero también tenemos que cuidar al Presidente. No es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipaje, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado total y absolutamente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la Fuerza Aérea”, sostuvo la funcionaria.



En el marco de la visita del Presidente a Suiza, donde participó del Foro Económico de Davos, el jefe de Estado aseguró el modo de viajar le permitió el Gobierno “ahorrar unos 392.000 dólares".