Tomás Ledesma: “Tenemos la responsabilidad de aportarle propuestas al gobierno”

El diputado nacional por Unión por la Patria, Tomás Ledesma, estuvo en, que se emite por, que dialogó acerca delEn primera instancia, indicó: “Estamos tratando desde nuestro lugar, en este caso el Poder Legislativo, llevar adelante medidas que puedan acompañar a ciudadanos y ciudadanas de Paraná y de la provincia de Entre Ríos en este momento tan complicado.teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas que ni en la pandemia dejaron de aumentar sus ganancias. Vienen, en promedio, 10 puntos arriba en comparación a otros sectores de la economía en cuanto a la inflación”.Sobre cómo avanza la negociación, manifestó: “Se están constituyendo las comisiones. Mañana tenemos una batería de constitución de comisiones. Ya constituidas, la idea es trabajar en el temario.“Tanto conflicto al margen de ganancia, no hay”, fue lo que referenció el diputado al acotar que en charla con vecinos de Paraná amenazan con dar de baja los servicios y reciben un descuento.Al precisar cómo ve los primeros meses de Gobierno nacional: “Los últimos años para los argentinos y argentinas no han sido fáciles. Se han profundizado todas las cosas que estaban mal y se han descuidad mucho las cosas que se estaban haciendo bien. No se está cumpliendo ninguna de las promesas de campaña, se está aniquilando el poder adquisitivo y todas las decisiones que se toman en la cotidianeidad en este gobierno tienen que ver con fortalecer un proceso inflacionario. La inflación sigue siendo alta, pero también el proceso de destrucción de la capacidad de compra de bienes y servicios de los argentinos”.Asimismo, destacó cuál es su función en este contexto nacional: “Nosotros, como parte de un espacio político, me parece que más allá de plantear la negativa o la resistencia a ciertas medidas también tenemos la responsabilidad de mostrarle a la sociedad, a los paranaenses y entrerrianos que las cosas se pueden hacer de otra manera”.También se mostró contento por el acompañamiento de otros espacios políticos: “En conversación en torno a este tema, acompañó Pedro Galimberti del Radicalismo en una muestra de responsabilidad. Creo que las cuestiones políticas y las contradicciones partidarias en determinados momentos donde se viven situaciones tan graves como la que está viviendo Entre Ríos y Argentina tienen que quedar de lado”.Sobre el nuevo proyecto de la Ley Bases, opinó que “se sigue manteniendo la delegación de facultades por un año en lo que tiene que ver con la economía, lo financiero y lo administrativo. Un tema que me preocupa mucho que tiene que ver con las tarifas, pero se le da con total discrecionalidad al gobierno nacional en lo que tiene que ver con lo energético. No es una cuestión menor porque se está viendo con las facturas de luz y gas que están llegando a los comercios ahora”.