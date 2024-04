"Avanzamos en el camino de la aprobación de la Ley Bases", aseguró Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizó este domingo por la noche algunos artículos de la ley Bases -el proyecto desembarcará nuevamente en la Cámara baja esta semana- y no rechazó de plano un regreso a un sistema privado o mixto de jubilaciones.



Durante su paso por La Cornisa (LN+), y tras dialogar sobre Ganancias y privatizaciones, Luis Majul le preguntó al sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem sobre el potencial retorno de un sistema de empresas que administren los aportes jubilatorios. “El sistema de reparto jubilatorio en la Argentina ha fracasado”, enfatizó el titular de la Cámara de Diputados.



Luego, se explayó: “Esta decadencia viene de hace años. En 2008, 2009, tuvimos un gobierno que se llevó puesto los ahorros de los argentinos [la estatización de las AFJP]. Por eso, hoy están las jubilaciones en los niveles que están”. Y afirmó: “Es una discusión que tenemos que dar. Se ha achatado, igualado para abajo, consecuencia de gobiernos populistas, que lo único que han buscado es consolidar poder”.



Previo a aquella definición, Menem habló sobre las expectativas del Gobierno entorno a la aprobación de la ley Bases en Diputados y, posteriormente, en el Senado. “Yo creo que entre lo que ocurrió entre enero y lo que estamos viviendo ahora, avanzamos de manera contundente en el camino a la aprobación de la ley bases. La política entendió la importancia de la iniciativa”, sostuvo.



En esa línea, adelantó: “Estamos más cerca de lo que estábamos antes. Vamos a puntear artículo por artículo. Tenemos muy pocas diferencias. Sigo siendo optimista. La Argentina necesita este paquete, desregular la economía y que el presidente tenga más atribuciones”. Más adelante, enfatizó en dos apartados del proyecto sobre los que no había consenso dentro del recinto: Ganancias y privatizaciones.



Sobre el impuesto, dijo: “Estamos mucho más cerca. Vamos a llegar a un acuerdo. Hay una voluntad importante de ponernos de acuerdo. Queremos llegar a mayo con todo acordado. No creo que Ganancias vaya a ser un inconveniente”. Extrapoló luego las mismas sensaciones para con la privatización de empresas estatales, entre las que mencionó el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.