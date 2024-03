Cúneo Libarona presentó la reforma Procesal Penal Federal

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy en Casa Rosada la reforma Procesal Penal Federal que -sostuvo- pretende "una transformación absoluta de la Justicia" e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal."Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. (El jefe de Gabinete) Nicolás Posse me habla de 'mano justa'", sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.El anuncio, que fue calificado por el ministro como un "momento histórico en la Argentina", busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015 y consideró que es "idóneo y eficaz" y que implica pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo".Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: "Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación".

"Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio", prometió.Otro de los grandes cambios es que el sistema pasa a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la "Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal", de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.Esta semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia criminal en Santa Fe.El artículo 1° de la resolución, que llevó la firma del ministro, dispone "la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024".Según la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se puso en marcha "una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados".