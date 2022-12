Fernández dijo que está "muy bien de salud" y que se recuperó "rápidamente"

"Estoy muy bien de salud luego del mal momento que me tocó pasar en indonesia, y me recuperé rápidamente", dijo Fernández en conferencia de prensa en Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde entregó la vivienda número 70.000 de su gestión.



El mandatario contó que el suceso ocurrió "en la mañana de Indonesia, la noche argentina", y remarcó que "cuando los argentinos se despertaron yo ya estaba reunido con Xi Jinping", el presidente de China.



Fernández informó que el miércoles los médicos le hicieron un análisis de sangre que le marcaron que está "con los niveles de glóbulos rojos en orden" y subrayó que "la anemia que había generado la hemorragia está superada".



El hecho ocurrió el 15 de noviembre pasado en Bali cuando, mientras estaba dialogando con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, Fernández sufrió una cuadro de hipotensión y mareos.



Tras ser atendido en el lugar, el mandatario fue trasladado en una ambulancia al Sanglah General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; el médico argentino Manuel Estigarribia, de la Unidad Médica Presidencial, y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti.



En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una endoscopia, que determinó el cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado, por lo cual debió restringir algunas actividades previstas en el marco de la cumbre de líderes del G20.



Ya de regreso al país, el 19 del mes pasado fue sometido a otra endoscopía que no arrojó lesiones con sangrado activo.