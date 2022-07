Entrega de notebooks: “Usaba la de mi abuela y ahora estudiar será más fácil”

Entregaron 171 notebooks del plan federal Juana Manso a alumnos de 2º de la Escuela del Centenario de Paraná. Alfonso Thiago fue uno de los estudiantes beneficiado en la entrega y acontó que no tenía computadora. “Antes usaba la de mi abuela cuando me pedían cosas”.“Se siente bien, no la probé todavía, pero estará copado”, animó tras recibir la notebook. Y agregó: “Yo antes estudiaba bien, pero ahora será más fácil”.“Este es un programa tan querido que vuelve y que, a través del decreto presidencial de enero, fue relanzado para seguir trabajando con el equipo del CGE para que todos los estudiantes de 2º de las escuelas secundarias urbanas y de 1º, 2º y 3º de las técnicas y agro técnicas puedan recibir su compu”, comunicó ala coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE, Luisina Pocay.De acuerdo a lo que detalló, se acordó con el ministerio de Educación de Nación y el Correo Argentino, que es el servicio de logística que realiza la entrega, para poder llegar a 30 escuelas de la provincia, previo al receso de invierno.“Buscamos la felicidad de los gurises que reciben y en muchas de las casas es la primera compu que llega al hogar. Y más allá del dispositivo, desde Educación acompañamos a docentes a mejorar sus propuestas pedagógicas en vinculación con el dispositivo en el aula”, ponderó Pocay.En la oportunidad, la secretaria provincial resaltó que “gracias a una decisión política del gobierno nacional, y el provincial que acompaña, este programa como inversión publica en educación, hoy está vigente de nuevo con la entrega uno a uno, es decir que vuelve la notebook a cada estudiante porque el Estado se las entrega en comodato, en préstamos, hasta que terminen la secundaria y después pasa a ser un bien de ellos”.Cabe aclarar que el Plan Juana Manso, una continuidad de Conectar Igualdad, por el cual, en conjunto con el Ministerio de Educación, hace entrega de hasta 633.000 computadoras a estudiantes de todo el país para facilitar la accesibilidad.Juana Manso es el Plan Federal del Ministerio de Educación que provee tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICs y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita.