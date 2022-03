Productores vuelven a la ruta en Gualeguaychú con una marcha y tractorazo

Con una marcha y tractorazo el campo de Gualeguaychú volverá este lunes a la ruta para protestar por el incremento a las retenciones y las intervenciones del Gobierno Nacional en la comercialización de granos y carnes.

La marcha tendrá lugar este lunes desde 14 en Ceibas, y está convocada por la Sociedad Rural Gualeguaychú, la Sociedad Rural Argentina y la filial local Federación Agraria Argentina.

“Por Argentina y el campo decimos Basta”, indica un folleto que ganó rápidamente las redes sociales este sábado promocionando la acción del lunes.



Mientras en Gualeguaychú se informaba sobre esta movilización, diferentes sectores vinculados de manera e indirecta al campo y la agroindustria de todo el país expresaron su rechazo al aumento de las retenciones a los subproductos de la soja.

Si bien hasta el momento no se ha difundido un comunicado de la Mesa de Enlace en relación a los anuncios realizados por el Gobierno para combatir la inflación, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, durante su visita al distrito bonaerense de Otamendi se reunió con más de 100 productores de papa y autoridades de esa Federación Nacional, desde donde reafirmó estar seguro de que “las retenciones no fueron, no son y nunca serán el camino. No necesitamos ´guerra contra la inflación´, pedimos acuerdos”, informó Infobae.



El dirigente coincidió con las expresiones del ministro Julián Domínguez que habló de la importancia de dar previsibilidad, algo que las entidades se han pronunciado en ese sentido en más de una oportunidad. “Para salir adelante necesitamos unir esfuerzos y dialogar. La inflación se combate generando empleo y sobretodo, promoviendo más producción en todas las economías regionales del país”, dijo Carlos Iannizzotto desde su cuenta personal de Twitter.