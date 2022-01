Paritaria de Comercio: pedirán actualización extra de 16%

El gremio de empleados de comercio que conduce Armando Cavalieri dio a conocer que la reapertura de las paritarias y adelantó que exigirán un incremento del 16% extra a lo firmado anteriormente "en sintonía con el incremento del costo de vida". En enero y febrero cobrarán los últimos tramos de aumento, que corresponderán a un 8% por mes, una suba similar a lo abonado en mayo y septiembre.



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios informó esta tarde a través de un comunicado que en los próximos días se comenzará a revisar las pautas salariales correspondientes al 2020 y 2021, con el fin de actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector. El inicio del diálogo llega luego de haber recibido el visto bueno de parte de los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).



Según adelantó FAECYS, el pedido a las cámaras empresarias será de un aumento del 16% sobre el convenio acordado para el período 2021/22. Cabe recordar, que el año pasado el sector acordó una suba del 32% en cuatro tramos de 8% a abonarse en mayo, septiembre, enero y febrero. Las primas dos cuotas ya fueron cubiertas mientras que resta el pago de las correspondientes al primero y segundo mes del año.



El secretario general de la FAECYS, Armando Cavalieri, manifestó que la reapertura de la paritaria se realizará “tal como acordamos el año pasado" y que en ella se buscará "actualizar los aumentos de salario, en sintonía también con el incremento del costo de vida”.



Por último, Cavalieri agregó que “nuestro objetivo es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que seguramente traerá aparejado más impulso al consumo y la economía”.



Comercio, el sector con más afiliados del país



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) tiene 1,2 millones de afiliados, siendo la organización gremial más grande del país. Durante el 2021, el salario acompañó la inflación y ese será el objetivo para 2022.



A partir de este mes, las remuneraciones en la escala salarial empleados de comercio será retocada por categorías para llegar a los siguientes montos, considerando los años de antigüedad, el básico, la asignación no remunerativa y el total inicial.



Administrativo A $76.117,43 para llegar $101.156,06

Administrativo B Enero de 2022 $76.444,98 hasta $101.591,36

Administrativo C: $76.772,15 hasta $102.026,15

Administrativo D $77.754,23 hasta $103.331,28



Auxiliares



Auxiliar especializado $77.045,01 hasta $102.388,77

Auxiliar especializado B $78.026,90 hasta $103.693,64



Cajeros



Cajeros A $76.390,10 hasta $101.518,43

Cajeros B $76.772,15 hasta $102.026,15

Cajeros C $77.263,19 hasta $102.678,71



Maestranza



Maestranza A $75.299,23 hasta $100.068,71

Maestranza B $75.517,21 hasta $100.358,40

Maestranza C $ 76.280,92 hasta 101.373,33



Vendedores



Vendedores A 76.390,10 101.518,43

Vendedores B 78.027,09 103.693,90

Vendedores C 78.572,43 104.418,63

Vendedores D 79.772,68 106.013,70