Diputados arranca la semana próxima, debate sobre nuevo proyecto de Ganancias

Según pudo saber NA de fuentes parlamentarias, el primer plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo podría realizarse el martes 9.



Justamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le pidió al presidente de esa comisión, Carlos Heller, que se inicie el debate.

Asimismo, los voceros consultados remarcaron que si todo marcha bien la media sanción del proyecto podría producirse en la tercera semana de marzo.



La confirmación del día y horario de la primera reunión informativa dependerá de la coordinación con las agendas de los funcionarios del Poder Ejecutivo que serán invitados a exponer.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, serán los primeros invitados.



La iniciativa propuesta por el oficialismo eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos para un trabajador soltero.



Según las estimaciones oficiales, la medida favorecería a 1.267.000 personas que dejarían de pagar el tributo: actualmente la masa de trabajadores alcanzada por Ganancias es de dos millones de personas.



Tras reunirse con representantes de la CGT, Massa dejó trascender que el oficialismo aceptará cambios a pedido de los gremios para mejorar el dictamen, como por ejemplo las exenciones a los viáticos, a las horas extra y al aguinaldo, algo que no estaba en el proyecto original.



También se aceptaría dejar fuera del tributo el plus por zona desfavorable (también denominado "plus patagónico") que aparece como ítem salarial, al igual que el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino.



También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente.



