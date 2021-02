Labriola: "Los haberes de febrero incluirán el aumento propuesto en paritarias"

Política El sábado 27 comienza el pago de haberes a estatales entrerrianos con aumento

El gobierno de Entre Ríos comenzará este sábado 27 de febrero el pago de los haberes de febrero a empleados de la administración pública provincial con el aumento propuesto en paritarias., de, que “en octubre, noviembre, diciembre y enero se había pagado a todos aquellos que tenían menos de 120 mil pesos de sueldo bruto importes a cuenta de lo que se resolvía en paritarias. Así, algunos recibían 4000, otros 3500 y otros 3000 pesos. Se llevó adelante la paritaria, se hizo una propuesta a los gremios, no hubo aceptación”.“No obstante, y teniendo en cuenta que el empleado público necesita una recomposición en sus haberes, la decisión del gobernador fue volcar la propuesta rechazada en los recibos de sueldo. Impactará en lo que cobrarán a partir del sábado. Esto es a pesar de que la propuesta no ha sido aceptada”, remarcó.De esta manera, según explicó, “los que perciben el sueldo mínimo tendrán un aumento del 36% respecto de lo que tenían en septiembre, es decir, previo a los montos que se pagaron a cuenta de las paritarias y que se fueron dando en estos meses. El salario incorpora la suma fija, que ahora es remunerativa, que venía percibiendo. Un grupo muy importante tendrá este porcentaje de aumento”.Luego, “quienes tienen un haber bruto de más de 120 mil pesos, no tenían la suma fija. Ahora van a tener un incremento del 15%. Todo también se reflejará en aportes a IOSPER y a la jubilación, en todos los casos”.El contador hizo referencia a la paritaria e informó que “desde el punto de vista de los gremios de ATE y UPCN no fue aceptada y lo que se planteó por parte del gobierno fue convocarlos nuevamente en mayo para hacer un análisis de la recaudación y cómo se va dando lo que tiene que ver con los índices de inflación y recaudación”.En el caso de los docentes, “no hubo acuerdo. Se va a hacer también el pago de los haberes docentes con las mismas características y aumentos”.Los jubilados, en tanto, “van a tener el aumento el mes que viene. Hay una ley que dice que el incremento que se da a los activos, se lo da en el mes siguiente a los jubilados estatales provinciales. Los jubilados no cobrarán dos meses juntos en marzo, cobrarán el aumento 30 días después, es decir en abril. No hay bono a jubilados por ese mes”.Por otra parte, Labriola se refirió a los números en la economía entrerriana y señaló que “Entre Ríos está con las condiciones que se viene dando en Nación. Hay que tener en cuenta que el año pasado se dieron características atípicas. Desde abril de 2018 y hasta septiembre del año pasado, el nivel de actividad estuvo por debajo de la inflación. Esto es, primero, por las consecuencias que dejó el gobierno nacional anterior y, ahora, por la pandemia”.“Desde octubre hubo una recuperación que se vislumbra paulatina. Lo que se hizo el año pasado fue una contención muy fuerte del gasto. La distribución de ese gasto fue a Salud y Desarrollo Social, sobre todo. Estamos en una situación de mucha incertidumbre, tenemos que ver cómo se resuelve la cuestión sanitaria y de qué manera se incrementan las actividades. Solo el año pasado hubo una caída del 12% en el PBI”, agregó.