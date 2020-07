Más de 3800 pymes entrerrianas podrán ser asistidas con créditos

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, analizaron la aplicación del programa Pyme Plus, que beneficiará a 3.884 pequeñas y medianas empresas de la provincia. También evaluaron la continuación de los ATP para el sector turístico.



Fue durante la videoconferencia en la que dialogaron con los representantes de las cuatro firmas beneficiarias de otros créditos con respaldo del Fondep para el desarrollo de proyectos tecnológicos y sanitarios. También participó el ministro de Producción de la provincia.



"Hoy los entrerrianos tenemos un gobierno nacional que nos respalda y que apuesta al trabajo y el desarrollo como respuestas para atravesar esta grave crisis", expresó Bordet luego del encuentro y agradeció al ministro Kulfas "por esta instancia de diálogo para analizar conjuntamente la problemática de los distintos sectores que componen la realidad productiva de Entre Ríos".



En ese sentido, Bordet puso de relieve "las múltiples estrategias que estamos desarrollando junto con Nación y los municipios para atender la problemática" y subrayó "los esfuerzos que diariamente hace nuestro presidente, Alberto Fernández, para no sólo cuidar la salud de los argentinos, sino para garantizar derechos y servicios esenciales en un momento tan crítico como el que generó en todo el mundo esta pandemia".



Por su parte, el ministro de Producción, Juan José Bahillo contó que "el gobernador hizo un pedido concreto y muy claro de la necesidad de que el programa ATP, de asistencia al trabajo, que en principio se estaría interrumpiendo a partir de este mes, siga teniendo continuidad en el sector turístico".



El funcionario provincial recordó que "nuestro sector turístico sigue sin trabajar ya que necesita la afluencia de público de Capital Federal y Gran Buenos Aires", y que, en ese marco, "nuestros empresarios turísticos necesitan seguir siendo asistidos por ese programa con el pago parcial de salarios, y así preservar las fuentes de trabajo".



"Fue un pedido concreto de Bordet para el sector turístico, que continúe el ATP; y también para otros sectores de la gastronomía que tienen vínculo con el turismo en los cuales haya una caída importante de las ventas, que se pueda demostrar", aclaró el ministro de Producción.



"Seguramente tendrá una respuesta favorable; y en caso de ser así le darían continuidad hasta octubre. Seguramente en los próximos días tendremos una confirmación de este pedido del gobernador Bordet y ojalá podamos darle esta respuesta al sector turístico", indicó Bahillo.



Durante la reunión también se analizó la aplicación en Entre Ríos del programa Pymes Plus, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que alcanzará con créditos a 3.884 pequeñas y medianas empresas.



"Se trata de un programa de asistencia financiera para micros y pequeñas empresas, que tengan el certificado Pyme, que no tengan antecedentes bancarios o judiciales previos al 19 de marzo, y que no hayan estado asistidas en el período de aislamiento social y obligatorio", precisó el funcionario provincial.



Bahillo sostuvo que a través de ese programa, que ya está en vigencia, "el gobierno nacional asiste a estas micro y pequeñas empresas con un cambio de lógica, ya que se deposita en un banco el monto, de hasta 500.000 pesos para estas pequeñas empresas, que en la provincia estaría alcanzando a 3.884 empresas, las cuales tienen que concurrir al banco para aceptar o denegar este monto que ya se les depositó".



En ese sentido, dijo que "estamos estableciendo las comunicaciones correspondientes, pidiendo a nación la razón social y los CUIT, para ponernos en contacto con las empresas. La buena noticia es que 3.884 micros y pequeñas empresas entrerrianas estarán recibiendo una asistencia directa financiera del gobierno. El programa se llama Pyme Plus".



Por otra parte, el titular de la cartera productiva contó que dialogaron con los titulares de los cuatro proyectos tecnológicos y sanitarios que recibirán créditos directos con respaldo del Fondep.



Los emprendimientos tienen por objetivo "desarrollar tecnología o asistencia en el marco de la pandemia; mejoras en procesos de detección de Covid 19; y tecnología para esterilizar en determinados ambientes", señaló Bahillo. Se trata de dos empresas de Paraná, una de Concordia y otra de Gualeguaychú.



En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, celebró que "hay una agenda en conjunto en esta situación compleja que nos toca vivir en el marco de la pandemia, la cual necesita que las políticas nacionales, provinciales y municipales trabajemos articuladamente".



"La demanda es extensa y estamos tratando de sostener, por sobre todas las cosas, el empleo privado. Que no se agrave esta situación con desocupación. Pero también, simultáneamente, empezar a trabajar medidas y acciones concretas para reactivar la economía porque la capacidad del Estado para sostener la actividad privada también es limitada ", destacó Gebhart. Proyectos para mitigar la pandemia Son cuatro los proyectos entrerrianos que recibirán el crédito con respaldo del FONDEP, según lo anunciado hoy por Kulfas, Bordet y Bahillo:



-Cipar Ingeniería, de Paraná, obtuvo un crédito para fabricar camas hospitalarias según diseño propio que se destinarán a hospitales públicos o privados, sanatorios, centros de salud y centros de emergencias, entre otros.



-Lebym, de Concordia, para la compra de un equipo termociclador, para aumentar la capacidad de procesamiento de muestras y disminuir así los costos asociados a los reactivos de los controles. La firma trabaja en distintas ramas, como la endocrinología, inmunología, hematología, microbiología, biología molecular y uroanálisis.



-Mirich Seguridad Electrónica, de Gualeguaychú, para la construcción de equipos de desinfección por rayos ultravioletas de alta intensidad para desinfectar aire y superficies. Apuntan a responder a demanda de centros de salud y también de espacios como teatros y cines, de cara al reinicio de sus actividades.



-Lafedar, de Paraná, recibió un crédito para la elaboración de alcohol en gel, paracetamol, ibuprofeno y azitromicina para responder a demanda nacional, provincial y municipal.



Participaron de la vicedeoconferencia los representantes de las cuatro firmas, Sebastián Mirich, de la firma Mirich, Carlos Corthey, de Lebym, Facundo Mujica, de Cipar Ingeniería, y Ricardo Guimarey, de Lafedar . Sobre las líneas de financiamiento Una de las líneas que cuenta con respaldo del FONDEP está constituida por créditos directos a una tasa fija del 12%, por un monto total de $ 2.000 millones. Destinados a capital de trabajo e inversiones productivas, pueden solicitarlos cooperativas, MiPyMEs y empresas que necesiten aumentar su capacidad de producción y, además, realicen aportes en el área de equipamiento, insumos médicos y sanitarios, o bien brinden soluciones tecnológicas para la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo y otros aspectos relacionados con el COVID-19.



Además, abarca Aportes No Reembolsables (ANR) por una cifra total de $250 millones, destinados a instituciones de Investigación, Desarrollo e Innovación; universidades; centros tecnológicos y emprendedores. El objetivo es financiar servicios de asistencia técnica y consultorías, capital de trabajo e inversiones de proyectos estratégicos.



Se incorporó además un nuevo fondo, a través del BID y canalizado por el programa PAC, por 70 millones de pesos para PyMEs y emprendedores que generen desarrollos y soluciones para enfrentar la pandemia, pero además para generar las condiciones para lo que será la reactivación productiva.