Cafiero brindó su primer informe de Gestión en el Senado

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, brindó su primer informe de gestión en la Cámara de Senadores de la Nación, presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández.



Cafiero destacó los lineamientos principales de la gestión que encabeza Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, subrayando que la unidad que expresa el Gobierno es producto "de una demanda y un mandato popular", y agregó: "Prometimos cambiar las prioridades: gobernar para los muchos que trabajan, no para los pocos que especulan".



Durante su exposición de 49 minutos, el jefe de Gabinete destacó: "el Presidente se reunió con los jefes de todos los bloques legislativos, porque está convencido de que nuestro país se enriquece con la diversidad de voces y por eso creemos fundamental rescatar el diálogo democrático".



En esta línea, Cafiero enfatizó que el Gobierno trabaja con todos los actores políticos y sociales, porque "si no hay disensos la democracia está incompleta y sin justicia social la democracia es impotente"



En otro orden, destacó "el desarrollo federal, la reactivación de la economía, el fortalecimiento de la ciencia y la educación, y la lucha contra el hambre", como los ejes que se consolidaron desde la asunción del Presidente Alberto Fernández.



De este modo, recalcó que "gestionamos pensando en los que trabajan, producen y luchan todos los días para salir adelante", dejando de lado "un modelo basado en la especulación financiera a uno basado en la producción y el trabajo".



Con respecto a la crisis sanitaria, el Jefe de Gabinete subrayó que "La pandemia demuestra que el rol del Estado es imprescindible para cuidar la salud, el trabajo, la producción y el ingreso de las familias".



"Nuestro país ya estaba en emergencia antes de la pandemia" enfatizó Cafiero, pero recalcó que el cambio que generó el covid-19 a nivel mundial, necesitará del trabajo de todos para lograr "que el futuro que nos espera sea más justo y solidario. El peligro todavía no pasó. Antepongamos la responsabilidad por sobre nuestras diferencias", dijo.