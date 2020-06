Analizan posibilidad del regreso a clases y hubo acuerdo paritario con docentes

Foto: Trotta y Moroni en diálogo virtual con gremios docentes

El presidente Alberto Fernández adelantó que se está analizando la posibilidad de un regreso a las clases en escuelas rurales y localidades del interior del país en las que no haya circulación comunitaria de coronavirus, al anunciar en la quinta de Olivos la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 28 de junio.



El Presidente explicó que el regreso "presencial" a las escuelas será para distritos "sin circulación comunitaria" del virus y remarcó que esa decisión estará supeditada a un análisis que hará el Ministerio de Educación con especialistas y responsables de las escuelas, en el marco de la situación epidemiológica de cada región.



"Estamos en una etapa en la que estamos innovando, si no se actúa responsablemente existe el riesgo que todo vuelva para atrás", expresó Fernández, al detallar las disposiciones para la nueva etapa de aislamiento en el país, diferenciado según las "realidades" de cada zona.



De igual manera, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió el anuncio con el Presidente y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que la ciudad también tiene en estudio un esquema de "gradualidad" para el regreso a clases de los niños y adolescentes en el distrito.



En tanto, en diálogo con C5N, luego del anuncio presidencial, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que su cartera evalúa el regreso a las aulas, luego de las vacaciones de invierno, en aquellos lugares en los que se "sostenga la baja circulación" del virus.



Planteó que la decisión estará atada al "consenso de la comunidad educativa" y a la garantía de que "se puedan cumplir las medidas de higiene" en las escuelas, pero aclaró que la realidad en el AMBA "es distinta" y que eso requiere otro análisis.



Trotta celebró acuerdo paritario con gremios docentes en el marco de la pandemia



Los ministros de Educación y Trabajo, Nicolás Trotta y Claudio Moroni, respectivamente, celebraron el acuerdo paritario sobre condiciones laborales con los gremios docentes en el contexto de la pandemia de coronavirus, tras encabezar el encuentro de la Comisión Paritaria de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (Cymat) que reguló el desempeño del sector en condiciones de excepcionalidad.



"La reunión expresó la voluntad de consensuar con los sindicatos y resolver lo extraordinario de la situación. Todos son conscientes del trabajo fundamental que realizan los docentes en la emergencia sanitaria. Se darán los debates y respuestas que la comunidad educativa requiere para organizar el regreso a las aulas cuando los especialistas así lo determinen", puntualizó Trotta.



Moroni felicitó a los que convinieron el acuerdo porque "el trabajo que realizan los docentes en la pandemia es destacable", y sostuvo que "el nivel de precisión del consenso obtenido en la paritaria reflejó características excepcionales, ya que tiene capacidad de regular temas complejos".



"Celebro también el ejercicio de la negociación colectiva a través de la paritaria, que es el mejor método de negociación de los trabajadores, y los insto a cuidarlo", dijo el titular de la cartera laboral nacional en un comunicado.



El gobierno y los gremios convinieron "la regulación de la carga horaria laboral de los docentes, respetando como criterio organizador el tiempo de tareas equivalente a la carga horaria que determina el cargo y/u hora cátedra por el que fueron designados para preservar descanso e intimidad familiar", entre otros temas.



Además, los recursos tecnológicos serán puestos a disposición de los trabajadores para facilitar el desarrollo de las tareas en la virtualidad, en tanto Educación se comprometió a implementar un programa progresivo para acceder a ellos, indicó.



También sostendrá las acciones de formación docente para el trabajo virtual.



Las condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos serán adecuadas



para preservar la salud del personal, estudiantes, directivos y auxiliares, y deberá garantizarse la cobertura de riesgos laborales, es decir, los accidentes y enfermedades profesionales para la tarea docente, virtual o presencialmente.



La aplicación del acuerdo será evaluado en un plazo de 30 días, se informó.



Los funcionarios señalaron que el consenso logrado procuró "el fortalecimiento



de la educación pública, la valorización del rol de la escuela y su carácter esencial, los derechos laborales y el trabajo de los docentes de todos los



niveles y modalidades del sistema educativo nacional", añadió el documento.



Del mismo modo, funcionarios y sindicalistas acordaron medidas tendientes a moderar, prevenir y remediar las situaciones de desigualdad o su agravamiento en el acceso a la educación por parte de los alumnos por la emergencia sanitaria.



En el encuentro participaron la secretaria general del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz y los integrantes del Comité Ejecutivo del CFE María Vila, José Thomas, Juan Lichtmajer, Daniela Torrente y Cecilia Velázquez.



Por los sindicatos participaron la CTERA, a través de Sonia Alesso, Roberto Baradel, Eduardo López, Luis Branchi y Juan Monserrat; el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) con Jorge Kalinger -quienes votaron afirmativamente-, y la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que dijeron "no tener mandato para hacerlo".



Esos tres gremios se abstuvieron y solicitaron un cuarto intermedio, en tanto los referentes del NOA y del NEA dejaron constancia del voto negativo de Jujuy y Corrientes, a la vez que con el restablecimiento paritario nacional también participaron las cámaras privadas CONSUDEC, COORDIEP Y CAIEP.