Explican por qué se limita la promoción de actividades recreativas en Entre Ríos

El director de Salud Mental, Carlos Berbara, el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Arbitelli, y la responsable del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, encabezaron este viernes el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus."Se está produciendo una apertura gradual respecto de las actividades productivas y laborales, y esta es una etapa más de las estrategias de afrontamiento sanitario y epidemiológico que requiere de todos nosotros un compromiso mayor que el que tenemos dentro de casa", explicó Berbara.Fue en ese sentido que aclaró que "ante la mayor circulación de personas en diferentes lugares de nuestra ciudad, apelamos a que la responsabilidad de los marcos conductuales, principalmente de higiene, lavado de mano y el distanciamiento social, se cumplan"."Apelamos a la suma responsabilidad de cada uno de nosotros para hacer un aporte individual para generar una construcción social colectiva responsable que nos permita seguir estos resultados positivos en la instancia de pandemia", recalcó el director de Salud Mental.Consultado a Berbara sobre los motivos por los que aún no se habilitan las salidas recreativas en la provincia, éste explicó: "En lo que respecta al contagio del coronavirus, las personas afectadas por la enfermedad, se sabe que éstas circularon por otras provincias donde el virus era circulante y que al tomar contacto con personas de esta provincia, en contacto estrecho, produjeron el contagio"."Esto nos pone un limitante en cuanto a la promoción de las actividades recreativas", remarcó."Es una medida muy sensible (por la habilitación de las salidas recreativas) que será administrada desde una perspectiva estrictamente epidemiológica y estratégica", distinguió Berbara, al tiempo que insistió: "Las actividades recreativas que implican una salida del hogar irán respondiendo en la medida de lo posible a la situaciones de virus circulante"."Tratamos de administrar estratégicamente esta posibilidad para que las medidas de aislamiento que vienen dando buenos resultados, no se reviertan, porque si no vamos a tener pasos atrás en las medidas tomadas", cerró.Los puntos sobre la situación epidemiológica:-28 casos confirmados de coronavirus en Entre Ríos-3 casos continúan en estudio-662 fueron descartados-693 casos fueron estudiados en total-19 pacientes fueron dados de alta-2 pacientes siguen internados con cuadros moderados por neumonía-1 paciente continúa en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.