Fernández: "Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir"

El presidente electo, Alberto Fernández, agradeció a todo el pueblo argentino que fue a votar y sostuvo que a partir de este resultado electoral habrá "un nuevo orden en Argentina"."Este es el Frente de Todos, nació para incluir a todos los argentinos y a todos los convocamos. Los tiempos que vienen no son fáciles", dijo.Y ratificó: "Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre él es el presidente. Vamos a colaborar en todo, porque lo ´único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas".Al celebrar en su búnker, el flamante presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy que "el gobierno volvió a manos de la gente", al tiempo que le reclamó a la que será la oposición "ayudar a reconstruir al país de las cenizas"."El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a menos de las argentinos", festejó el ex jefe de Gabinete, que será el próximo Presidente a partir del próximo 10 de diciembre.En el escenario junto a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, Fernández expresó: "A quienes sean nuestros opositores, que sean consciente de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir al país de las cenizas que han dejado"."Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo cumplan", enfatizó el mandatario electo.Junto a todos los candidatos del Frente de Todos, en medio de los festejos por el triunfo que finalmente no fue tan holgado como se esperaba, Fernández continuó: "Ojalá sean capaces de comprender que la Argentina que viene necesita del compromiso de todos".El presidente electo agradeció a Roberto Lavagna por haber sido el primero en saludarlo por su triunfo, y dijo que mañana se reunirá con el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, en la Casa Rosada."Mañana me reuniré con él y empezaré a recorrer el tiempo que nos queda" hasta el cambio de mando, señaló Fernández, que se comprometió a "colaborar" en todo lo que haga falta. ."Sepan que cada palabra que dimos, cada palabra que asumimos fue un compromiso moral y ético con los argentinos", resaltó el candidato del peronismo.En su primer discurso como presidente electo, Fernández recordó al ex mandatario Néstor Kirchner, en coincidencia con el noveno aniversario de su muerte."Gracias, Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo", afirmó el ex funcionario de su gobierno."Vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las pymes vuelvan a levantarse", afirmó el mandatario electo.