El gobernador Bordet deseó "un muy feliz día a todas las mamás de Entre Ríos"

Debate presidencial y elecciones

Valorar lo nuestro

La Feria

El gobernador Gustavo Bordet deseó "a todas las mamás de Entre Ríos un muy feliz día, y para aquellos que no las tenemos, el recuerdo permanente que siempre lo llevamos en el corazón", al recorrer la feria de Mujeres Emprendedoras especial Día de la Madre que se realiza en la plaza Mansilla.En su visita a la feria junto a ministra de Desarrollo Social y vicegobernadora electa, Laura Stratta, y su esposa, Mariel Ávila, el gobernador Bordet explicó: "Estamos en la víspera del Día de la Madre haciendo esta feria que ya es tradicional aquí en plaza Mansilla donde más de 140 emprendedores exponen lo mucho y bueno que hacen, también hay gastronomía". En ese sentido, afirmó que "es un buen lugar para pasar un momento agradable con la familia, para disfrutar de una noche primaveral como la que nos toca y mañana celebrar el Día de la Madre".En la oportunidad deseó "a todas las mamás de Entre Ríos un muy feliz día, y para aquellos que no las tenemos, el recuerdo permanente que siempre lo llevamos en el corazón".Allí reflexionó: "La madre es todo para mí, ha sido siempre mi madre la guía rectora de mis actos, el cariño, el amor que nos encuentra de otra manera, es el amor en estado puro el de la madre y la verdad que uno siempre a eso lo recuerda. La madre es quien realiza todos los sacrificios habidos y por haber por sus hijos, la que le dedica su tiempo, su pasión, la que nos enseña, comprende, consuela, alienta, en definitiva es a quienes les debemos no sólo la vida sino lo que somos en la vida".El mandatario estuvo acompañado además, por las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Gobierno, Rosario Romero, y otros funcionarios provinciales.Por otra parte, se refirió al espacio recuperado de la plaza Mansilla, y agregó que del mismo modo "estamos recuperando también la fachada de Casa de Gobierno así para fin de año la tenemos lista, son parte de los espacios públicos y es muy bueno que los vecinos se apropien de los espacios públicos, y también es muy bueno para realizar actividades de este tipo que puedan generar un intercambio entre quienes producen con sus manos como los emprendedores, los vecinos y hace bien porque gratifica a quien viene y por otro lado le da una posibilidad de mostrar y también de sustento a muchas familias en este programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, Manos Entrerrianas, pueden realizarlo aquí en plaza Mansilla".Dijo que a esa recuperación "que comenzamos a realizar, queremos darle continuidad y una característica y un sello de distinción, lo hacemos en Paraná y en otras ciudades de la provincia". "El hecho de poder tener estos espacios para que los vecinos puedan disfrutarlos". En ese sentido referenció que también se han hecho en otros espacios, como el parque Berduc, la Capilla de la iglesia San Miguel, el Museo Eva Perón en el complejo homónimo, y en otras ciudades, como por ejemplo, "en Gualeguaychú estamos haciendo la casa de Fray Mocho, hay distintas actividades y eventos que nos vinculan a los entrerrianos para poder tener este momento un fin de semana de esparcimiento, además de honrar a nuestras madres, pasarlo bien, agradable y en familia".En otro orden, Bordet opinó respecto del debate presidencial que se realizó en Santa Fe, y dijo que "todos los debates son positivos, es muy bueno que se pueda confrontar ideas, no hay que tener miedo a que se expliciten las propuestas de cada candidato, por ahí 13 minutos por cada candidato no es mucho para poder plantear un plan o proyecto de gestión, pero sirven de ayuda y creo que la Cámara Electoral ha tenido una muy buena idea".Sobre su experiencia, contó que el "presenciar el debate en Santa Fe ha sido una muy buena experiencia, porque nunca se había hecho de esta forma un debate en Argentina y es obligatorio por Ley".En ese punto, acotó: "Mañana habrá otro, los ciudadanos sacarán sus conclusiones, sabrán elegir el domingo 27. En lo que nosotros respecta, estamos trabajando fuertemente para que el Frente de Todos, con Alberto Fernández, que es nuestro candidato, pueda tener la posibilidad de llevar adelante un modelo que priorice la producción, el crecimiento, el empleo, desarrollo y se dé por finalizada una etapa donde la prioridad ha sido la renta financiera, la especulación y que ha golpeado fuertemente en el bolsillo de muchos ciudadanos en la Argentina". A esto, "los ciudadanos lo sienten, cuando llegan a fin de mes o cuando productos de primera necesidad de las familias, no alcanza, a pesar de que se está cobrado un sueldo y se tiene trabajo, hay mucha gente que ha caído bajo la línea de pobreza".Al respecto, afirmó que "esto es algo inédito en todas las crisis argentinas, porque crisis hubo muchas, el problema que hay hoy es que hay muchas personas que tienen trabajo pero que son pobres, este es un problema que es grave y que hay que afrontarlo más allá de la cuestión electoral, para esto en el Frente de Todos estamos trabajando".Por su parte, la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta, dijo que la feria tiene que ver con "políticas de Estado, con poder valorar lo nuestro y generar espacios de intercambio, redes de consumo justo, y que podamos acercar los productores a los consumidores, integramos el emprendedurismo pero también las propuestas gastronómicas, culturales".Recordó que "empezamos con una edición en Navidad y fuimos agregando ediciones porque fueron un éxito y nos parece que hay que seguir manteniéndolas, acompañando a los emprendedores, a quienes producen, hoy hay mayoría de emprendedoras mujeres pero también hay emprendedores hombres. La característica es que no son solamente de Paraná sino también de otros lugares de la provincia, que también conforman Manos Entrerrianas y forman parte de las políticas activas de Estado que llevamos adelante en materia de economía social que en estos tiempos que corren han sido una prioridad"."Integramos lo cultural para chicos, grandes, por eso es un buen espacio para que pueda disfrutar la familia, mientras los padres comen, los chicos también disfrutan y pueden comprar y ver la variedad de los productos hechos a mano con calidad ya mor y nos parece importante que las madres puedan recibir un obsequio de lo que producen nuestros emprendedores", completó.El evento convoca a más de 140 emprendedoras de diferentes puntos de la provincia y de variados rubros tales como indumentaria, productos de tejidos artesanales, sublimados, cuchillería, artes en cuero, cestería y cerámica, joyería en alpaca, trabajos en piedras y metales. También se exhibirán productos de bijouterie y carteras, entre otras.La feria es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Economía Social, y busca generar espacios de visibilización y comercialización para los productos que elaboran los diferentes emprendedores de la provincia. Se trata de otra instancia en la que el gobierno de Entre Ríos impulsa ámbitos para poner en valor y visibilizar la producción local.