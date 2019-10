Primer debate presidencial: El "duelo" Macri-Fernández como principal atractivo

Video: Así se prepara el Paraninfo para el primer debate presidencial obligatorio

Las claves

A falta de 14 días para las elecciones generales, los seis candidatos presidenciales participarán mañana del primer debate obligatorio, que se realizará en la ciudad de Santa Fe, este domingo, desde las 21, y en la que el presidente Mauricio Macri intentará quedar mejor parado que el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, para ver si puede seguir esperanzado en forzar un balotaje.El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) será el escenario con los periodistas María Laura Santillán, Rodolfo Barilli Gisela Vallone y Guillermo Andino como moderadores, esta primera instancia tendrá a los aspirantes a la Casa Rosada debatiendo sobre cuatro temas: Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Derechos Humanos, Diversidad y Género; y Educación y Salud.Cada uno de los candidatos tendrá, en total, 13 minutos y 45 segundos para uso de la palabra, tanto en lo que hace a sus propuestas como para cuestionar a sus rivales.En ese marco, el principal interesado en sacar provecho del debate será el postulante a la reelección, ya que llega con la dura derrota de las primarias a cuestas: a excepción de lo que será una marcha del "Sí, se puede" en Olavarría, el Presidente se dedicará casi en exclusiva a prepararse para esa jornada discursiva.Entre las reglas estipuladas para los dos debates se destaca el hecho de que lo único que podrán tener los candidatos sobre el atril serán hojas en blanco, una lapicera y la rutina del programa, por lo que quedan excluidos cualquier tipo de ayudamemoria, documentos y teléfonos.Sólo un selecto grupo de asesores podrá acercarse a los distintos postulantes en los 24 minutos minutos que, sumados, duran los dos intervalos.De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Debate, fijado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), las aproximadamente 2 horas y 12 minutos que durará toda la transmisión estarán segmentadas en tres bloques: en el primero se hará la apertura y el debate de dos temas para luego pasar a un corte publicitario; más tarde se le dará paso a las dos temáticas restantes y, tras un nuevo receso, se llevará a cabo la conclusión con el cierre de los seis aspirantes a la Presidencia.-Organizado por la Cámara Nacional Electoral, el primer debate será el domingo 13 de octubre, a las 21 horas, en la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe.-El fuerte de Mauricio Macri estará en el primer tema, "relaciones internacionales"; mientras que su peor momento quizás lo pase en el siguiente eje temático, "economía y finanzas", donde Alberto Fernández, José Luis Espert y Roberto Lavagna planean tener un papel destacado. Los otros dos candidatos, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, tendrán mayor visibilidad en el tercer eje temático, el de "derechos humanos, diversidad y género", donde se va a discutir la cuestión de la despenalización del aborto. Una rareza es que esa cuestión no se abordará en el último tema, que será "educación y salud".-Macri estará a la izquierda del escenario, visto desde el lado de los espectadores. En el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral estarán, hacia la derecha, Espert, Gómez Centurión, Lavagna, Alberto F. y Del Caño.-Estarán de pie, ante un atril y un asiento alto. Lo único que podrán tener los candidatos en sus atriles serán hojas en blanco, una lapicera y la rutina del programa, provistas por la organización de los debates. No podrán llevar documentos, objetos, diarios, revistas, libros, apuntes, teléfonos ni ningún otro elemento físico, y no podrán mostrar gráficos, antecedentes, láminas ni otros elementos.-Macri hablará primero en la introducción del primer debate, seguido por Fernández, Del Caño, Gómez Centurión, Espert y Lavagna. En cada bloque arrancará un candidato distinto, rotando en ese orden.-Habrá una introducción de 45 segundos, para cada candidato. Luego habrán cuatro ejes temáticos, sobre los que podrán exponer durante dos minutos, con dos rondas de 30 segundos, para que puedan ampliar algún tema, preguntar o rebatir lo que hayan dicho otros candidatos. Y habrá un último bloque de cierre final de cada debate presidencial, de un minuto, con las conclusiones que cada candidato desee realizar.-El 13 de octubre estarán María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino. Una pareja mixta moderará la primera mitad del programa y la otra pareja se encargará del resto.-La TV Pública será la encargada de transmitirlo en directo. Podrán tomar su señal en forma gratuita y simultánea el resto de canales de televisión, radios y plataformas tecnológicas. Pero no podrán insertarle zócalos ni ningún otro contenido a la señal original, entre las 21 y las 23.15 horas. Tampoco podrán transmitir publicidad política, ni hacer comentarios sobre el debate presidencial en los espacios publicitarios. Telefe es el único canal que ya adelantó que lo más probable es que no transmita el primer debate.-El Gobierno, a través de Radio y Televisión Argentina (RTA), aportará $24 millones para la producción, realización y transmisión audiovisual de los tres debates presidenciales. La producción audiovisual estará a cargo de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT), que ya realizó los debates presidenciales del año 2015.-En el reglamento aprobado por todos los candidatos se estableció un cronograma de 2 horas, 12 minutos y 30 segundos. Serán tres bloques de programa, con dos propagandas de 12 minutos. El primer bloque tendrá una duración de 55 minutos, donde se incluirán la introducción y los dos primeros ejes temáticos. Luego de la propaganda habrá otro bloque de 45 minutos 30 segundos, con otros dos temas. Una nueva propaganda y un bloque de 8 minutos, con las conclusiones de cada candidato y la foto de cierre.