Colectivos marcharon al municipio en Concordia y bloquearon las calles aledañas

En el marco del paro de colectivos de 24 horas, pero que algunos choferes aseguraron que se trata de una medida por tiempo indeterminado, nuevamente los colectivos volvieron a bloquear las calles aledañas a la municipalidad y un grupo importante de choferes ingresó hasta el Concejo Deliberante para dialogar con los ediles.Ariel Alfonso, delegado de los choferes de la Línea 9, expresó que se acercaron a la municipalidad para pedir que el boleto se incremente a $ 30. "Esta situación realmente no da para más. Tenemos un déficit bastante grande entre las cooperativas y las empresas. Estamos reviendo el tema porque no se puede más", indicó.En tanto, el presidente del bloque de concejales del oficialismo, Alberto Armanazqui, indicó aque los ediles se encuentran en una "encrucijada" dado que son quienes deben velar por la situación de los usuarios. Y recalcó que el pedido de llevar el boleto a $ 30 es inviable pero dijo que están dispuestos a dialogar.El delegado de la Línea dijo que las cooperativas y las empresas deben hacer frente a un déficit enorme. Uno de los ítems que más preocupa a los choferes son los sueldos. "Están muy bajos. No nos están dando los números. Los compañeros no llegan a fin de mes. Cada vez estamos pidiendo más préstamos para sobrevivir y llevar un sueldo a la familia", indicó Alfonso."Han visto que hemos venido a manifestarnos con las unidades en forma pacífica. Y la verdad es que el pueblo de Concordia nos está apoyando. Sabe lo que estamos pasando. Sabe que esto es a nivel nacional. El pasajero común que sube todos los días al colectivo nos entienden porque saben lo que estamos pasando", sostuvo.Por último, dijo que el paro es definitivo hasta que les den una respuesta. El delegado dijo que estaba muy contento por la cantidad de choferes que se acercaron hasta el municipio. "Es la realidad, es la única forma en que sigamos girando, sino no podemos girar más. Así como ellos nos plantearon una realidad, nosotros tenemos la otra. Nuestra propia realidad, día a día las unidades se van rompiendo no la podemos reparar y la gente queda en las paradas", sostuvo.