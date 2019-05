Moyano: "Va a parar la gente, porque esto va más allá de los dirigentes"

"El paro es una demostración que va a haber de gran parte de la sociedad en repudio a una política económica del Gobierno que ha traído hambre, miseria, desocupación, endeudamiento. Es una forma de decirle al Gobierno ´cambien la política o esto va a ir cada vez peor´, porque van a dejar un país destruido y endeudado para las próximas generaciones", sostuvo el referente gremial.



En diálogo con Radio Mitre, el ex líder de la CGT cuestionó a los dirigentes gremiales que "no ven la realidad que están viviendo los argentinos, en especial los humildes, los trabajadores, los que más necesitan".



"La que va a parar va a ser la gente, esto va más allá de los dirigentes: es un llamado de la sociedad", subrayó Moyano, en la previa al paro con movilización a la Plaza de Mayo que realizará el próximo martes el Frente Sindical para el Modelo Nacional.



E insistió: "¿Creen que es cómodo ponerse a hacer un paro, recibir críticas, presiones? Mucho más incómodo es aceptar el silencio, como hacen estos señores (de la CGT) y que la gente esté pasando las necesidades extremas que está pasando".



Tras advertir que se "ve claramente la incapacidad del Presidente y del grupo que ha formado", definió a la medida de fuerza como "una forma de demostrar que esta gente no sirve para nada".



En ese sentido, el líder camionero reclamó al Gobierno que "no haya provocaciones para tener argumentos para reprimir a los trabajadores".

"Van a buscar las forma para buscar argumentos para decir que fracasamos o para reprimir a la gente que protesta con la legitimidad que le dan las necesidad que están pasando", añadió.



Al ser consultado sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, afirmó que "está diciendo todo lo contrario a lo que decía antes de ser Presidente".

Y concluyó: "Dejan un país endeudado, destruido y va a ser muy difícil para el futuro Gobierno poder salir de esta situación".



NA