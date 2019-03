Macri: "Podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que "hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015", y aseveró que "hemos salido del pantano donde estábamos",al inaugurar el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso.Macri aseguró que, al inicio de su gobierno, "nos propusimos cambiar en serio nuestro país y mirar la realidad de frente", y "entendimos que el país depende de nosotros mismos y de nadie más".El Presidente dijo que "hay un Estado más sano que lucha contra los comportamientos mafiosos" y citó el proyecto de "extinción de domino, que es una postura que los argentinos tomamos", y pidió que el que se oponga "diga a quien quiere proteger".Macri afirmó que "juntos estamos construyendo los cimientos más profundos" de la Argentina, porque "los argentinos maduramos".El Presidente dijo que "el Gobierno no usa los medios públicos", y que "hay gobernantes que responden preguntas y pedidos de informe de los legisladores", porque "trabajamos en base al diálogo".Macri dijo que "los argentinos elegimos avanzar", y que "lo que estamos haciendo es de verdad y para siempre", porque se trata de las "bases que permiten construir el futuro" del país.El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que su gestión busca "dejar de patear los problemas para adelante para mirar la realidad de frente"."El país depende de nosotros y de nadie más. ¿Cuántas veces en nuestra historia elegimos el camino del atajo y siempre terminamos pagando las consecuencias? No hablo solo de la herencia recibida, hablo de la imposibilidad que tuvimos los argentinos durante décadas de hacernos cargo de nosotros mismos", enfatizó Macri.El jefe de Estado se refirió a las "consecuencias de no cambiar, de seguir tapando agujeros" y consideró que se concretó la "decisión de hacer juntos lo que durante muchos años ninguna generación se animó a hacer"."No es tarea sencilla. cambiar en serio implica atravesar dificultades. El año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos", dijo el Presidente.Señaló que "cuando estábamos empezando a crecer" y "asomando la cabeza", ocurrió que "cambiaron las condiciones" en momentos en que "todavía estábamos frágiles".Macri dijo que ahora el Gobierno trabaja para "no ser tan vulnerables, estar preparados y fuertes para enfrentar nuevas tormentas".El presidente Mauricio Macri arribó poco antes de las 11:00 al palacio legislativo para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.Macri llegó en una camioneta con vidrios polarizados rodeado de efectivos de la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo.El jefe de Estado fue recibido por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.El presidente aseguró hoy que "los cambios profundos" que, a su criterio, el Gobierno está realizando en el país "requieren paciencia", y admitió que él está "peor que hace unos años"."Yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Pero lo que estamos logrando es enorme, porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas, estructuras muy arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre", sostuvo el jefe de Estado.Al inaugurar un nuevo período de sesiones legislativas, Macri enfatizó: lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás", y afirmó también que "la Argentina está mejor parada que en 2015".Macri afirmó que en la Argentina "se acabó el tiempo en que los delincuentes se salgan con la suya mientras la enorme mayoría trabajamos para sacar a este país adelante".Macri defendió el decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio, al afirmar: "es una clara postura de la posición que los argentinos tomamos, queremos recuperar los bienes de las mafias, del narcotráfico y de la corrupción"."Que cada quien se oponga diga dónde está parado y a quién quiere proteger", enfatizó el Presidente.Señaló que el suyo es "un gobierno que respeta la independencia de poderes, que respeta la independencia de la Justicia"."Todos tenemos que rendir cuentas: políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente", exclamó Macri.Para el jefe de Estado "se está acabando la impunidad y en este sentido también estamos mejor que en el 2015".