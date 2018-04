Tarifa de gas: Para Cristina, en el gobierno comparan "peras con manzanas"

Política Macri pidió a las Provincias la eliminación de impuestos a servicios públicos

La actual senadora nacional, Cristina Kirchner, se manifestó luego de que el presidente Mauricio Macri le pidiera a los ciudadanos "asumir el desafío" de utilizar menos este servicio, al sostener que "los subsidios no son gratis"."Ahora la culpa la tienen lxs argentinxs por el gas que consumen, y comparan el consumo de gas en nuestro país con el de Chile y Uruguay", criticó Kirchner.A través de su cuenta oficial de Twitter, la ex jefa de Estado compartió una nota periodística que, según ella, "explica muy bien los efectos que está teniendo el tarifazo" y "desmonta las nuevas mentiras del Gobierno para justificarlo".La legisladora aseguró que "comparar el consumo de gas de Argentina con el de Chile y Uruguay es como comparar peras con manzanas" y agregó: "En ambos países, el gas por red no es una fuente relevante de consumo energético. Por ejemplo, Uruguay sólo cuenta con 45.000 usuarios de gas por red".Además, la ex mandataria resaltó que, "por si fuera poco", esos paísess "no tienen" ese recurso natural, mientras que nosotros somos un país productor"."Qué raro que Macri y sus ministros, visitantes habituales de Punta del Este, no sepan que en sus casas no hay gas por red. ¿Será que pasan poco por la cocina para prender la hornalla?", ironizó la senadora de Unidad Ciudadana.