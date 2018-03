El intendente de Puerto Yeruá firmó juicio abreviado y renuncia a su cargo

Otros se sumaron

"Esta noche renuncio". La frase partió de boca del intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey, anoche, instantes después de estampar su firma optando formalmente por el juicio abreviado, aceptando no sólo su culpabilidad, sino una condena de 3 años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos o empleos públicos y la devolución de los terrenos mal habidos.La documentación del juicio abreviado terminó de confeccionarse esta noche en la sede del Ministerio Público Fiscal, en presencia del Doctor José Arias, de Cevey y de las otras personas que aceptaron esta instancia: María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal; Gabriela Andrea Girard (esposa de Cevey); Alejandro Joaquín Cevey (hijo); Brenda Soledad Cevey (hija) y Ramón María Benítez.En tanto que el próximo lunes 26 de marzo firmará también el juicio abreviado la cuñada del intendente, María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.Los firmantes integran un grupo aún más amplio, de 17 personas, todos ellos acusados por haber maniobrado para apropiarse de terrenos fiscales, a quienes se los iba a someter a juicio oral y público a partir del próximo lunes, por el delito de "peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública".Entre quienes aún no aceptaron la instancia del juicio abreviado figura Julio Larrocca, asesor legal del municipio de Puerto Yeruá, presidente de la Liga Concordiense de Fútbol y Vicepresidente Primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.Tal como estaba anunciado, este jueves a partir de las 9,30 se llevará a cabo una audiencia pedida por el Fiscal de la causa, el Doctor José Arias, ante el juez Alberto Funes Palacios.Arias presentará la documentación del juicio abreviado con las firmas de Cevey, familiares y allegados, a la par que insistirá con la solicitud de prisión preventiva para el resto de los acusados, por entender que han incurrido en maniobras que han obstaculizado el accionar del Poder Judicial.Según pudo saber, la devolución de los terrenos por parte de los firmantes del juicio abreviado ya comenzó a formalizarse.Este jueves se concretará el reintegro al Estado municipal de dos lotes y la mitad de un tercero, que incluye las cabañas construidas en el lugar por Cevey.En tanto que el próximo lunes, una vez que firme el abreviado la cuñada del intendente, será un hecho la devolución de la otra mitad.La instancia del juicio abreviado aceptada por Cevey trae aparejadas varias consecuencias.La primera de ellas es que el acusado admite su culpabilidad. La segunda es que la condena queda firme. Es decir, no puede ser apelada.De allí que la renuncia al cargo de intendente, se producirá de un momento a otro, porque la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos comienza a regir de inmediato, del mismo modo que también debe ser inmediata la devolución de los bienes acaparados.El mayor beneficio que obtiene Cevey al haber aceptado el juicio abreviado pasa por no ir a la cárcel. Si bien se lo condena a 3 años de prisión, no es efectiva sino en suspenso.Otra ventaja es que no deberá soportar el bochorno de sentarse en el banquillo de los acusados durante todos los días que dure el juicio oral y público.En la maniobra se detectó que los terrenos fueron adquiridos a un precio vil. En la investigación se hicieron las tasaciones comerciales a la fecha en que se hizo la transacción y actualizadas.Los terrenos se pagaron entre 8.000 y 11.000 pesos, que es lo que figura en las escrituras, y tendrían que haberse pagado entre 280.000 y 320.000 pesos.Además, la investigación que ha llevado adelante el Fiscal Arias, reveló que ni siquiera, esos mínimos fondos que figuran en los papeles, ingresaron a las arcas de la Municipalidad de Puerto Yeruá.1 - Alejandro Fabián Cevey, Presidente Municipal de Puerto Yeruá;2 - María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;3 - Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;4 - Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);5 - Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;6 - María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);7 - Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);8 - Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);9 - José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.10 - María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.11 - Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.12 - Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.13 - Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.14 - Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.15 - Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.16 - Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.17 - Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador. Fuente: (El Entre Ríos).-