Cambian las Becas Progresar: suben los montos y aumentan las exigencias

Montos

y pasará de la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) a la del Ministerio de Educación., conAdemás, se elevan las exigencias académicas que hay que cumplir, aunque a los que hoy tienen las becas las mantendrán este año si cumplieron los requisitos que regían hasta ahora."La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Queremos que cada vez más jóvenes estudien, pero también que se reciban. Eso les va a abrir oportunidades a universos enteros de jóvenes.en el lanzamiento de las becas 2018 que encabezó en la Casa Rosada junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.Como desde su creación en 2014,"Es un programa que tiende a que el Estado esté presente apoyando a que quienes más lo necesitan puedan cursar sus estudios y recibirse.", afirmó Finocchiaro en la Casa Rosada, en referencia al aumento de las exigencias.Los cambios en los requisitos y montos se dan sustancialmente en educación superior y, remarcó el director nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini, en diálogo con, "van tener que ver con la inscripción 2019, porque todos los que están activos en Progresar van a continuar recibiendo las becas si cumplieron con los requisitos que demandaba el programa hasta ahora". "Este año cobran, pero para renovar (en 2019) van a tener que cumplir los nuevos requisitos", agregó.Hasta el año pasado, Progresar hacía 12 pagos de $ 900 mensuales. Este año, las becas se pagarán sólo durante los 10 meses lectivos, pero serán más elevadas: de $ 1250 (lo que representa un aumento del 15,7% en el total anual) para estudiantes de primaria, secundaria y cursos de formación profesional; y de entre $ 1600 y $ 2300 para los de educación terciaria y universitaria, con topes que aumentan hasta $ 2600 para carreras terciarias estratégicas y hasta $ 4900 para carreras universitarias estratégicas.

Los nuevos montos de las Becas Progresar

Requisitos

Como ocurría hasta ahora, para la educación obligatoria (primaria y secundaria) y los cursos de formación profesional se retiene el 20% de la beca mensual, que se abona al final del ciclo lectivo si el estudiante cumplió los requisitos. También como hasta ahora, los nuevos ingresantes universitarios y terciarios tendrán una retención del 20% en el primer año, que se paga al finalizar el ciclo lectivo si cumplieron los requisitos.Además se incrementan la cantidad de becas para "profesorados estratégicos" con montos de hasta $ 7400 para los estudiantes avanzados que cumplan con todo el plan de su carrera de formación docente.", explicó el director de Desarrollo Universitario.El aumento de las exigencias apunta, según Finocchiaro, a "poner en valor el mérito y el esfuerzo". "El mérito entendido no sólo como capacidad sino también como la vocación de sacrificio y el afán de superación de esos chicos que en contextos difíciles se levantan todos los días para pelear su vocación, su destino en la vida, su camino", afirmó el ministro en el acto en la Rosada.Los alumnos de educación superior ahora deberán aprobar como mínimo la mitad más una de las materias del programa del año, cuando hasta el año pasado les alcanzaba con aprobar dos materias por año. A partir de los cambios, los alumnos de nivel superior que aprueben todas sus materias con un promedio de 8 o más recibirán al fin del ciclo lectivo un pago que duplicará su beca del año.A los alumnos de primaria y secundaria, apuntó Domenichini, "antes no se les pedía responsabilidad (académica), pero ahora, para renovarlo, se les va a pedir que pasen de año y lo renueven pero en un año escolar superior".En todos los niveles, los que el año pasado cumplieron con las exigencias previas pero no llegaron a las nuevas tendrán este año para adaptarse."El objetivo es acompañarlos en el avance y que se terminen graduando. Y en esto se explica también la transferencia de ANSeS a Educación, que en la misma denominación se aclare además que se trata de una beca y que se busque también reconocer el mérito", añadió el funcionario. "Hoy un beneficiario podía cobrar 12 o 13 meses sin que ningún actor educativo interviniera en el proceso, lo que imposibilita cualquier acción de acompañamiento", agregó.Y Domenichini destacó que "ninguno que haya cumplido con lo que se planteaba (como exigencias hasta ahora) va a dejar de tener la beca", por lo que la cifra de becas de este año debería ser relativamente parecida.Fuente: