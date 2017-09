Proyectan cambiar la traza de caminos rurales que son irrecuperables

Durante un encuentro del que participaron legisladores del departamento, se planteó la necesidad de llevar adelante tareas de conservación en la red secundaria y terciaria.



La directora de Vialidad provincia, Alicia Feltes, informó a representantes de Federación Agraria y Sociedad Rural de Gualeguaychú que se proyectan nuevas trazas para caminos rurales que no se puedan recuperar.





Durante un encuentro del que también participaron legisladores del departamento, también se planteó la necesidad de llevar adelante tareas de conservación en la red secundaria y terciaria.



"Hablamos de la necesidad de establecer un plan de trabajos en las zonas más afectadas para dar paso cuanto antes. Sabemos que el tiempo no acompaña y queremos destacar el esfuerzo realizado por todos los trabajadores de Vialidad Provincial que están a la altura de las circunstancias", indicó el subdirector de la Federación Agraria Entre Ríos, Matías Martiarena.



En ese sentido, el director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp, solicitó que Vialidad Provincial tenga el poder de policía para llevar adelante el control de la rotura de los caminos para "penalizar a todos aquellos que no cuidan los caminos".



Dijo que también apoyan la iniciativa de la directora de Vialidad de cambiar la traza de algunos caminos. "Éstos han quedado bajos y es muy caro mantenerlos. Hay que empezar a trabajar con la legislatura en un proyecto marco", expresó Feldkamp.



Luego el director de la SRA subrayó que "lo bueno es juntarse y empezar a hablar estas cosas como la hicimos hoy entre todas las partes, planteando las coincidencias y diferencias. Esto es el inicio de la solución. Sabemos que estamos en una emergencia por la falta de mantenimiento de los caminos y las abundantes lluvias caídas".



Por último, se acordó llevar adelante otro encuentro dentro de 20 días para avanzar en la ejecución de las prioridades establecidas para el arreglo de los caminos.



En el encuentro con los representantes de la Sociedad Rural y de la Federación Agraria, la directora administradora de Vialidad, Alicia Benítez, resaltó la inversión que está haciendo Vialidad en todo el departamento. Mencionó la ruta 51, que está en plena ejecución con fondos provinciales; el bacheo de la ruta 20; y el acceso a Aldea San Antonio, en proceso de adjudicación, entre otras.



También se analizaron las causas del deterioro de los caminos, entre los que mencionaron el mayor tránsito debido al incremento de la producción, por lo que se triplicó el paso de camiones, a lo que se suma el volumen de lluvias que hubo en los últimos tiempos.

Benítez dijo que durante la reunión también se informó a los productores sobre el funcionamiento de Vialidad, los recursos con los que cuenta, las gestiones para incorporar nuevas maquinarias para el trabajo sobre los caminos primarios y secundarios y el trabajo para la obtención de canteras de ripio y broza.



Participaron también del encuentro los diputados Juan José Bahillo y Leticia Angerosa. En ese marco, Bahillo contó que se evaluó el estado de cada uno de los caminos rurales y que se estableció una agenda de trabajo por sectores, "priorizando aquellos que se encuentran más comprometidos y son de vital importancia para la actividad de la zona", manifestó el legislador.



Y agregó: "Coincidimos en la importancia del trabajo en conjunto para salir de la emergencia y asumimos el compromiso de volver a reunirnos para monitorear la situación y continuar dando respuestas".



También participaron la diputada provincial, el director sub administrador de Vialidad, Néstor Kemerer, el coordinador de Obra, Miguel Feltes, el jefe de la zonal Gualeguaychú, Federico Villanueva, el presidente Sociedad Rural de Gualeguaychú, José Colombatto, y Raúl Sobredo y Adalverto Del Valle de la Sociedad Rural Gualeguaychú.