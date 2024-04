Confirmaron la causa de muerte de empleado municipal hallado sin vida

Policiales Encontraron sin vida a empleado municipal que era intensamente buscado

La fiscal de Federación, Josefina Penon, confirmó el cierre de la investigación relacionada con la muerte de Carlos Alberto Irrazabal, conocido como Chano, y quien era empleado municipal de la localidad. Se recordará que el hombre fue encontrado sin vida el viernes 5 de abril en un campo tras haber sido intensamente buscado por cinco días.Penon también comunicó que la familia del fallecido fue informada personalmente, así como a través de su abogado, sobre el resultado de la autopsia. A pesar de las sospechas iniciales formuladas por los familiares de Irrazabal, la fiscalía confía en los hallazgos médicos. "Si bien se han tomado declaraciones por esta causa, aquí lo importante es que los médicos han informado que la muerte no fue violenta", añadió.Respecto a las versiones y sospechas que circularon en torno al caso, Penon afirmó tener conocimiento de algunas, pero sostuvo que el resultado de la autopsia es concluyente y respalda la naturaleza no violenta de la muerte de Chano Irrazabal. "Los médicos están demostrando lo contrario", concluyó la fiscal.Con este anuncio, la fiscalía cierra oficialmente la investigación relacionada con el fallecimiento de Irrazabal, proporcionando claridad sobre las circunstancias de su muerte y brindando un cierre a sus seres queridos y a la comunidad en general, publicóLas expresiones de la fiscal no llevaron conformidad a la familia de Irrazabal, quienes exigieron que se investigue sobre el retiro de dinero de la cuenta bancaria de Chano, mientras él estaba desaparecido.“Pedimos los registros de las cámaras de seguridad para saber quién usó su tarjeta y extrajo dinero del cajero mientras él ya estaba desaparecido, pero la fiscal nos denegó el pedido y tuvimos que acudir al juez”, reclamó una sobrina.