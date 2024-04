Eran amantes, él quería más y ella lo denunció porque no paraba de hostigarla

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Lo que había empezado como una aventura sentimental se convirtió en una verdadera pesadilla para una mujer, que tuvo que denunciar al hombre porque no paraba de hostigarla.



El caso ocurrió en Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, y se resolvió en el Juzgado de Paz de esa ciudad, cuyo titular Enzo Espejo dispuso una serie de medidas cautelares para resguardar a la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto.



En la presentación policial, realizada en la Comisaría de la Familia, la chica relató que conoció a GSR (así lo identifican en la resolución judicial) en agosto de 2023, y que "se veían de vez en cuando, en una relación casual sin formalizar".



Pero en noviembre siguiente él le propuso iniciar un noviazgo, y ella le dijo que no.



GR no aceptó la negativa y la comenzó presionar con actos que incluyeron hostigamiento personal y "violencia emocional", advirtiéndole constantemente "que se iba a matar".



Precisamente, el magistrado remarcó el concepto de "violencia emocional", al sostener que está comprendido en la Ley 3040, de violencia familiar.



Explicó que es una figura que contempla "aquellas conductas que perturban emocionalmente a la víctima y que sean pasibles de reconocerse a través de algunos de los indicadores en su conducta. Se encuentran incluidas, entre otras, las amenazas de abandono o muerte, las amenazas de suicidio, el aislamiento social y familiar".



En este caso el juez indicó que de persistir el comportamiento, la mujer "continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir".



Alertó que existe "la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir".



Prohibición de acercamiento

Ante el estado de riesgo, Espejo dispuso que GR tiene prohibido acercarse a la casa de su ex, y deberá mantener una distancia no menor a los 500 metros de los lugares en que se encuentre, ya sean públicos y privados.



Tampoco debe "producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, como mensajes de texto o a través de redes sociales".



Las medidas regirán por el término de 90 días, y en caso de incumplimiento podrá ser acusado de desobediencia a una orden judicial e intervendrá el Ministerio Público Fiscal.



Entre las pautas fijadas por el Juez de Paz también le ordenó al imputado realizar de manera obligatoria tratamientos psicoterapéuticos a través de "programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar", con el fin de "internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos".



Esa medida la deberá acatar "de manera inmediata" en el Servicio de Salud Mental del Hospital Área Cinco Saltos o ante el Centro de Salud de similares características mas cercano al domicilio de las partes.



La mujer también recibirá asistencia médica o psicológica por parte del sistema público, por ejemplo el mismo hospital de Cinco Saltos donde podría concurrir GR o por organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar.