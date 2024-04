Cortocircuito generó incendio en cableado y un árbol en zona del Thompson

Precisamente ocurrió sobre calle Augusto Bravard, por lo cualse contactó con uno de los vecinos para conocer la situación: “El cable estaba enganchado en el poste. Cuando el cable se cortó, cae sobre un alero de chapa y eso era impresionante. Explotaba y explotaba para todos lados y se prendió fuego un árbol, un segundo poste y los vecinos empezaron a llamar y cortaron el suministro eléctrico. El cable terminó tirado sobre la vereda y saltaba para todos lados. Ahora hay poca circulación de autos, porque si no hubiera sido bastante grave el tema”.“Están robando los cables cada tanto y dudo que si no han estado tironeando a este y eso haya producido un cortocircuito. Lo estamos reclamando y no pasa nada”, señaló sobre los robos en la zona.