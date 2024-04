Habló el papá de uno de los condenados a perpetua por el crimen de Báez Sosa

Eduardo, el papá de Matías Benicelli, uno de los condenados a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló en exclusiva con Telenoche (eltrece) después de que la Cámara de Casación confirmara las penas.“Me gustaría que se haga justicia, todo el mundo pide justicia, perodijo.En una entrevista con el periodista Rolando Barbano, aseguró:“Siento indignación y bronca. Le pusieron un apodo que nada que ver (por rugbier), y después la palabra asesino es muy fuerte. En una charla muy personal, me dijo queLa Justicia puede decir algo, pero los hechos dicen otra cosa”.Mientras miraba una grabación sobre el ataque a Báez Sosa, señaló a un joven de camisa blanca e indicó que ese era su hijo: “Miro los videos como los mira todo el mundo y en ningún lado lo veo que esté pegando,“Matías era un chico que estudiaba a la mañana,Amaba el taller y amaba estar en el taller con nosotros. Trabajamos todo el día de corrido, teniendo la oportunidad de irse a la casa porque estaba cerca”, recordó.Sobre el momento del viaje a Villa Gesell, rememoró: “Un día me dijo que se quería ir con estos chicos, que alquilaban una casa e iban a estar una semana de vacaciones. Estaba preocupado como cualquier papá que tiene un hijo que sale a la calle a la noche”.“No me enteré a la noche (sobre el crimen), me enteré a la mañana. Mi señora viene a mi lugar de trabajo y me dijo que Mati no llamó para avisar que había llegado. Le dije ´negra, no seas dramática, él sabe que me tiene que llamar´. Al rato vuelve yseñaló.En este sentido, sostuvo: “Sin pensarlo, voy hasta casa y en la televisión dicen que había un grupo que era oriundo de Zárate.Entonces agarré el auto y me fui hasta Gesell. Primero me puse en el rol de papá, hay una familia del otro lado. También pensé que podía haber sido mi hijo”.En cuanto al momento que vio por primera vez a Matías en la cárcel, manifestó:Diez personas en un metro por un metro como animales, todos tirados en el piso, fue horrible. Nunca pensé vivir algo así, nunca pensé estar en una situación como esta”.“No pude hablar con Matías sobre lo que pasó esa noche, no le pregunté, pero llorando me dijoEsa fue toda la charla, fue lo que me contestó a través de una reja”, manifestó con lágrimas en los ojos.De la misma manera, consideró que el abogadono lo representó de manera correcta a Matías, ya que en caso contrario hubiese tenido otra pena: “Quiero que se haga justicia.Escuché que la madre de Fernando también dijo que paguen los que fueron, y está bien. No sé quién fue o quién no fue, pero se que mi hijo no fue”.“Me encantaría poder volver el tiempo atrás, pero lamentablemente no se puede. Me encantaría que esta familia (por la de Fernando) hubiese conocido a Matías antes que esto y no después de esto.cerró.