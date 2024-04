Murió joven tras recibir patadas y trompadas en la puerta de un boliche

Jesús Buffarini, un joven de 23 años, murió en la madrugada de este domingo en la localidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, producto de lesiones ocasionadas por golpes en la cabeza durante una presunta pelea en la puerta de un boliche. Hay un detenido y buscan a al menos otros dos agresores por el hecho.



La víctima fatal sufrió serias lesiones, producto de patadas y trompadas, sobre todo en el cráneo y, si bien los detalles de los hechos aún no fueron del todo reconstruidos, se informó que otro hombre, de la misma edad e identificado como Federico C., se entregó voluntariamente y otros dos, de 22, fueron identificados y son buscados por las autoridades.



Una pelea habría tenido lugar cerca de las 6 de la mañana a la salida de un local bailable en la localidad ubicada a 170 kilómetros al sur de la capital provincial, según consignó el diario según consignó el diario La Voz del Interior. La víctima fue encontrada por sus amigos, tirado en el suelo y fueron ellos lo que intentaron auxiliarlo.



Buffarini fue trasladado a un centro médico de la zona, donde murió horas después. Según reportaron medios cordobeses, el joven llegó al centro de salud ya sin signos vitales.



Como consecuencia de su muerte, el mismo hospital dio aviso a la policía y se inició una investigación junto a oficiales de la Justicia.



La causa quedó caratulada como homicidio preterintencional y no descarta que aparezcan más implicados.



A la espera de testimonios que podrían provocar un giro al título inicial del expediente, que presupone una agresión con intención de dañar, pero no de causar la muerte, se reveló que se trató de una pelea callejera, aunque no hay certeza de que se haya iniciado en el interior del lugar. Ni que Buffarini haya sido parte de una discusión o riña.



La Justicia intenta recopilar cámaras de seguridad cercanas al lugar para reconstruir lo que sucedió. Instruye el caso el fiscal Daniel Miralles, de Río Cuarto.



General Cabrera tiene aproximadamente 11 mil habitantes y, según la prensa local, no había antecedentes de un acontecimiento similar.



Buffarini jugaba al fútbol en el club Independiente Dolores de esa localidad, entidad que lo despidió con pesar en sus redes sociales. Por su parte, la liga regional de fútbol de Río Cuarto decidió suspender los encuentros en señal de duelo.