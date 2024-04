Robaron 150 metros de cable en Santa Elena: “La pata judicial está fallando”

Personal municipal de Santa Elena constató la sustracción de 150 metros de cable de alumbrado público en las inmediaciones de Dr. Flores y calle Pública, en barrio Hipódromo de esa ciudad. "Se calculó que el valor del cable robado rondaría $1.200.000", señalaron desde la comuna.De este modo, "el barrio Hipódromo y algunas zonas aledañas sufrieron la faltante de iluminación", lamentaron.Ante el hecho delictivo, el encargado de Obras Públicas, Martín Bonazzola, "realizó la denuncia pertinente, con lo cual se espera la respuesta de Fiscalía", remarcaron."Sin embargo, las expectativas son bajas porque, de manera insólita, generalmente se archivan las causas de este tipo. Hay un documento que se pudo acceder de una causa pasada y similar donde la fiscal auxiliar Dra. Valentina Ayala, remitió un correo electrónico informando que la causa queda 'archivada'. Dadas las circunstancias, queda en evidencia que la pata judicial es la que está fallando en el cuidado de los vecinos y vecinas porque no castiga de manera concreta a las personas que cometen delitos y por el contrario, los hace sentir más impunes", expresaron desde el municipio santaelenense.En este sentido, sostuvieron, "es fundamental que la Justicia empiece a trabajar para cuidar a la comunidad y no dejarla desprotegida con acciones como estas de archivar causas claras y contundentes con pruebas que demuestran que roban alumbrado público y 'no pasa nada'".