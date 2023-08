Investigarán denuncia por “humillación y maltrato” que hizo sargento de Policía

La denuncia del sargento policial

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, ordenó abrir un sumario interno al sargento primero Miguel Ángel Campagnoni Romero, quien se desempeña en la comisaría octava de Paraná, luego de que éste posteara un video en el que denunció situaciones de “humillación y maltrato” dentro de la fuerza.“Desde el comando superior se ordenó que se inicie una investigación administrativa en torno al video que realizó este funcionario y en base a las expresiones realizadas se desarrolla una investigación para establecer qué se determina dentro del ámbito policial”, comunicó ael jefe de la dirección policial de Asuntos Internos, Marcelo Claucich.En la oportunidad, el comisario dijo desconocer si el funcionario presentó o no el pedido de licencia “porque esa solicitud se realiza ante el jefe de dependencia y es éste quien evalúa de acuerdo a las necesidades del servicio y al cronograma que pueda llegar a tener diagramado para la administración optima de los recursos humanos con los que cuenta la dependencia para hacer frente a los servicios”.“El sumario administrativo se inicia a los fines de determinar si hubo algún tipo de irregularidad tanto del personal de la comisaria como del funcionario que denunció esta cuestión en el video, que no es un canal normal o que prevé el ordenamiento policial”, aclaró Claucich.Campagnoni Romero, en un video de 20 minutos, denunció la cuestión de los días de licencia de los policías, y el retaceo que, asevera, hay en la fuerza; también apuntó a la acumulación de licencias. "El abuso que hay dentro de la institución no tiene límites", apuntó el funcionario policial que ejerce en la ciudad de Paraná hace 15 años.

Además, el funcionario detalló una situación particular que consideró injusta: "Hace mucho tiempo se hizo un convenio con la Municipalidad para el control de motovehículos y, más precisamente, la retención de éstos. Si no hacemos retención de motovehículos por cualquier infracción en los operativos, nos recargan horas. Es decir, si salís de tu guardia a las siete de la mañana, con suerte, ese mismo día te recargan horas por la noche: desde las 00 hasta las seis de la mañana para ir a trabajar a otra comisaría, como si ya fueran poco las 24 horas de guardia".“No somos un número más de la fuerza, somos personas con nuestros derechos y obligaciones. Esta es la realidad que elegimos nosotros, pero no acepto el abuso continuo de la fuerza, de los superiores a nosotros, como algo constante", indicó Campagnoni.