Transportaba un Lamborghini con destino a Formosa sin documentos: lo incautaron

Los gendarmes, pertenecientes a la patrulla fija “Puente General Belgrano” que depende del Escuadrón 51 “Fontana”, se acercaron al vehículo de alta gama para llevar a cabo una inspección de rutina. Así, comenzaron a dialogar con el conductor, quien les contó que provenía de la localidad uruguaya de Paysandú, que justamente había ingresado a través del paso fronterizo entre esa ciudad del país vecino y Colón (Entre Ríos) y que tenía como destino la provincia de Formosa, más precisamente la ciudad de Clorinda.Tras escucharlo, los gendarmes apostados sobre el kilómetro 5 de la Ruta 16 le pidieron al conductor, un ciudadano de nacionalidad paraguaya, que entregara la documentación correspondiente. En ese momento, surgieron los problemas, ya que descubrieron que él no era titular del rodado y tampoco contaba con el formulario de admisión temporaria.En consecuencia, el personal de la fuerza nacional consultó con autoridades de la AFIP y la Aduana de la Delegación Barranqueras, que finalmente dispusieron el secuestro del automóvil por infringir el Artículo N°970 de la Ley 22.415 “Código Aduanero”.De acuerdo a fuentes oficiales,A razón de 0,93 euros por dólar, es algo más de USD172 mil/215mil. Al dólar libre, que este miércoles cotizaba 484 pesos, el precio del descapotable superaría los $83,2 millones.El año pasado, hubo otro secuestro de un auto de lujo por parte de personal de Gendarmería en Formosa. En aquel caso, se trató de una Ferrari 458 Spider que fue incautada por integrantes del Escuadrón 15 Bajo Paraguay: la encontraron mientras efectuaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1103 de la Ruta Nacional N°11, a la altura de la localidad de Lucio V. Mansilla. Su valor, comunicado en marzo de 2022, era en ese entonces de 250 mil euros (hoy más de 130 millones de pesos).Fuentes de la fuerza señalaron que ese vehículo viajaba a bordo de un camión de carga proveniente de Paraguay. Su destino final era Pilar, en la provincia de Buenos Aires. El auto, también con patente paraguaya, no contaba con ninguna documentación que la avalara, ningún papel sobre su destinatario argentino.Así, se formó un expediente por contrabando a cargo de la Fiscalía Federal de la provincia. Las fuentes indicaron que el hecho, en esa instancia, no representaba un problema mayor. “Paga la multa y se la lleva”, decía un investigador ligado al caso. (