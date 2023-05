Video de intentos de robos en calle Tucumán: “nos asustamos mucho”, dijo vecina

Policiales Sujetos intentaron ingresar a varias viviendas de calle Tucumán en Paraná

Vecinos de calle Tucumán y Malvinas, en la capital entrerriana, denunciaron que esta madrugada, tres sujetos intentaron ingresar para robar, en diferentes domicilios de la zona.Los sujetos quedaron grabados por las cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes se“A las 3 y media de la mañana, mi hija me despertó y me dijo que había escuchado un ruido. Me dijo que había escuchado que estaban abriendo la puerta que da a la calle. En ese momento, me asomé y se notaba quey agregó que el hecho ocurrió esta madrugada, “cuando estábamos en la casa mis dos hijas y yo solas, así que entramos en pánico. Yo les grité y”, remarcó la mujer.Personal de la Comisaría Primera,. Además, señalaron que esperan que otros vecinos hagan su aporte, debido a que, afirmaron a este medio.Por las cámaras de seguridad de los vecinos, “pudimos ver que habían intentado ingresar a tres casas más de la cuadra, pero los vecinos no los escucharon., se puede ver que estuvieronOtra vecina que dialogó con Elonce contó que “es unaque corresponden, porque las que hay, son de la época del intendente Humberto Varisco (1.983-1.987 / 1.995-1.999)”, recordó la mujer y agregó que “, pero no es el medio más adecuado”, consideró la vecina.Por otra parte, la mujer que se domicilia en la zona de calle Tucumán y Malvinas, admitió que “la policía pasa de vez en cuando, pero es una zona que”, dijo mientras, que, otra vecina se sumó a la situación de ser “una zona oscura”.