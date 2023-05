Hombre asesinado en Federal fue ultimado de un golpe: confirmaron la identidad

Este martes ocurrió un homicidio en Conscripto Bernardi, en el departamento Federal. Un hombre de 59 años, identificado como Romero Santiago, fue asesinado en su vivienda ubicada en calle San Martín, entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, en el casco urbano de la mencionada localidad del norte entrerriano.En diálogo con, la comisario Miriam Cabello del Campo, Jefa de la Departamental de Policía de Federal, confirmó que “hay varios sospechosos” y que el autor del crimen es “una persona conocida de la víctima”.. Analizamos la hipótesis que”, indicó.En tal sentido, mencionó que en un principio “el médico forense no pensó que ese golpe en la cara hubiera sido la causal de la muerte por eso se esperó hasta la autopsia que confirmó que ese golpe en la zona del rostro fue lo que le provocó una hemorragia y la muerte”.Consultada sobre el hallazgo del cuerpo, Cabello del Campo dio cuenta que en una vivienda lindante vive la madre del fallecido, el cual tenía unas ovejas “y cuando no lo vio, cerca de las 10, fue a buscarlo, encuentra la puerta abierta de la casa y a él sin vida”.Por otra parte, la Jefa de Policía de Federal afirmó que están trabajando “con muchos testigos” yAdemás confirmó que la persona fallecidaSobre los motivos del crimen, puntualizó que “los motivos no fueron un robo. No se pudo determinar que falten elementos en la vivienda, esta persona era humilde, no tenía muchos bienes pero si cosas que pudieron haberse llevado.Tenemos diferentes hipótesis”, dijo finalmente Cabello del Campo.