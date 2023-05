Periodista asesinada: confirman que se defendió y hubo marcha pidiendo justicia

La fiscal que investiga el crimen de la periodista correntina Griselda Blanco (44), quien fue hallada estrangulada el sábado último en su vivienda de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, confirmó que, al tiempo que aseguró que no descarta ninguna hipótesis del asesinato, que por el momentoConsultada sobre los resultados preliminares de la autopsia, la representante del Ministerio Público manifestó que, tras lo cual se negó a dar detalles para no obstaculizar la pesquisa.En tanto, fuentes vinculadas a la investigación confiaron que Blanco al ser hallada en su domicilioEn este sentido, la fiscal afirmó que "hay signos de defensa" en el cuerpo y que se hizo "una recopilación inmensa de datos" con los que se está trabajando, ya que "en la escena del crimen hay también muchos elementos".Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte, dijo a radio Sudamericana queAdemás, el funcionario adelantó que se reunirá con familiares de Blanco y recordó que la periodista había sido candidata a concejal en la alianza oficialista Eco+Vamos CorrientesEn tanto, consultada sobre la motivación del crimen, Barrero Sahagún expresó:, todas las líneas se están investigando", en referencia tanto al posible femicidio por parte de su ex como a la línea que apunta a amenazas que habría recibido la periodista por informes que publicó tanto por un caso de supuesta mala praxis en el hospital local como sobre un caso de abuso sexual que involucraría a un comisario. "Nada voy a descartar, continuamos investigado todas las líneas, hasta que logre obtener evidencia suficiente para la acusación de una o varias personas, esa es mi responsabilidad", concluyó la fiscal, quien desde el inicio del caso ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) en la pesquisa.La abogada Silvia Casarrubia, quien asesora a los hijos de Blanco, dijo que la propia periodista le había anticipado que tomara contacto con ellos por si algo llegaba a pasarle., pretendían obligarla a mencionar la fuente", relató Casarrubia a, al referirse a los informes periodísticos y denuncias que Blanco realizaba.La letrada informó que ya que aportó a la causa audios que la víctima le había enviado respecto de esa situación."Era muy comprometida", dijo la abogada, quien recordó que ella le decía que se cuidara "porque era muy confiada" y porque "recibía amenazas".Casarrubia destacó, al igual que los hijos de Banco, que uno de los teléfonos celulares de la víctima "desapareció, no fue encontrado" y que se trata "justo el que usaba para trabajar".La abogada dijo que espera que se investiguen todas las líneas de investigación y aclaró que los hijos de Banco no creen en principio en la responsabilidad de la expareja de su madre.La periodista radial fue hallada muerta el pasado sábado a la tarde en el interior de su domicilio de la calle Juan Pujol, de esa localidad situada a 320 kilómetros de la capital correntina.Por el hecho fue aprehendido Armando Jara, quien era su pareja y cuyo domicilio fue allanado en busca de elementos para analizar en la causa.Blanco era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.A a poco de darse a conocer el crimen, uno de sus hijos, Lautaro Cesani, público e sus redes sociales un mensaje en la que aseguró que su madre "no se suicidó", sino que "la mataron"."Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco", agrega la publicación.En tanto, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia "una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho", al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).Unas cien personas marcharon hoy por las calles de Curuzú Cuatiá en reclamo de justicia por el crimen de la periodista Griselda Blanco, quien había convocado inicialmente esta movilización para demandar una investigación ante un supuesto caso de mala praxis ocurrido en el hospital de esa ciudad correntina.La marcha, que había sido promovida desde el programa radial de Blanco, partió a las 17 desde la plaza central, pasó por la comisaría local, la Municipalidad y concluyó frente al hospital civil Fernando Irastorza.Al grito de "asesinos" y en demanda de una investigación que esclarezca la muerte de una paciente del hospital, pero al mismo tiempo, el crimen de la periodista, los manifestantes recorrieron las ocho cuadras que distancian la plaza del centro de salud."Esta marcha fue convocada por Griselda, ella debía encabezarla, pero ocurrió este crimen que nos conmociona como comunidad y vivimos hoy este reclamo de Justicia", dijo Susana Villalba, quien participó de la movilización.Durante la manifestación, los edificios públicos fueron fuertemente custodiados por efectivos de la policía correntina, incluso con una división especial que resguardó hasta esta noche el frente del hospital Irastorza.A ese nosocomio apuntó Blanco en una de sus producciones periodísticas ante el supuesto caso de mala praxis que habría desencadenado la muerte de una joven llamada Débora Serrano, cuyos familiares exigieron hoy Justicia por ese fallecimiento y por el crimen de la periodista.En tanto, la familia de la trabajadora de prensa no participó de la movilización y una vez que reciban información sobre los resultados de las pericias realizadas hoy sobre el cuerpo, emitirían un comunicado, indicó uno de sus hijos, Lautaro Cesani.Mientras tanto, permanece en calidad de incomunicado el periodista Armando Jara, expareja de Blanco, aunque por el momento no se formalizó la imputación.