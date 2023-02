Violencia en Concordia: sumarán 70 nuevos policías para reforzar la seguridad

Política La provincia encara medidas para optimizar la seguridad en Concordia

Ante la escalada de violencia registrada en Concordia, con graves hechos que van desde balaceras hasta homicidios, las autoridades provinciales y municipales convocaron a la reunión del Consejo de Seguridad, el que finalmente se encontrará este martes.a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, sobre los recientes hechos de violencia registrados en Concordia. “La lucha contra el delito debe ser constante, nunca está todo hecho, porque el delito evoluciona, cambia sus modalidades: hoy tenemos cyberdelitos, una guerra permanente contra el narcotráfico, que Entre Ríos fortaleció con la ley de narcomenudeo, y Concordia es un punto permanente de preocupación, pero también de acciones”, indicó. En ese sentido, comunicó que este martes se reunirá el Consejo de Seguridad, donde se presentarán 70 nuevos efectivos policiales y adelantarán varias medidas para fortalecer los controles en esa localidad. “Son hombres y mujeres jóvenes que acaban de recibirse en nuestros centros de formación de la provincia”, indicó y mencionó que “en la Costanera de Concordia se instaló una grita para que haya 24 horas de control permanente”.Al preguntarle a Romero por las críticas de vecinos de Paraná a las medidas tomadas por jueces y fiscales en torno a la situación procesal de los sospechosos por diversos ilícitos, ésta comentó que es “permanente” el diálogo con el Procurador y la presidenta de la Sala Penal del STJ. “Siempre intercambiamos para que no exista ninguna discordancia entre la acción policial y la judicial porque en todas las instituciones hay que revisar prácticas para fortalecer el sistema penal, que es muy particular porque tiene que, por un lado, respetar garantías, pero por otro, asegurar la seguridad que el ciudadano necesita, y no es sencillo combinar las dos cosas”, fundamentó. De hecho, explicó que la prisión preventiva, que es el requerimiento que exigen los vecinos para encarcelar a delincuentes, “es la última medida que se toma porque siempre se le da al ser humano la posibilidad de quedarse en una prisión domiciliaria”.