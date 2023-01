Asalto a mano armada: lo llevaron a la casa y le robaron gran suma de dinero

que un hombre fue abordado por malvivientes que lo llevaron hasta su casa, donde le sustrajeron una importante suma de dinero. La Policía estaba abocada a dar con los ladrones.El comisario Esteban Goetz, de la Comisaría Novena, precisó a este medio que ocurrió “a las 7.40 en calle Montiel al final”. La víctima expuso que cuando se encontraba “saliendo en su camioneta fue abordado por ladrones en un auto., además de tres celulares, tras lo cual se dieron a la fuga”.

“Comenzamos la búsqueda con filmaciones, poniendo en conocimiento al fiscal y con diversas dependencias policiales.Precisó que “habrían actuado”, acotó el comisario en referencia a la actuación de los delincuentes frente a las víctimas..Por otra parte, el comisario precisó a, pero por el momento no se puede brindar”, dijo. Se presume que los delincuentes se domicilian en un barrio de la capital entrerriana, aunque por estas horas, se profundiza la investigación.. El hombre asaltado sería hermano del titular de un corralón y los delincuentes, se llevaron dinero de los ahorros del damnificado, pero hasta el momento no se ha podido establecer, el monto preciso de lo sustraído. “Esperamos que la víctima radique la denuncia por el monto de dinero”, dijo Goetz y agregó que “eso se corroborará cuando se denuncie concretamente la cifra”.En tanto, el comisario sostuvo que no se descarta que los delincuentes contaran con el dato de que el hombre contaba con dinero de ahorros en su vivienda. “Es materia de investigación y se busca comprobar esos datos”, dijo el comisario.La Policía montó un operativo cerrojo, pero hasta el mediodía no habían podido dar con los delincuentes.