Un camión recolector de residuos chocó a una niña en Paraná

Un accidente de tránsito se produjo en horas del mediodía en la intersección de las calles Soldado Bordón y los Laureles, de la ciudad de Paraná, que dejó como saldo a una niña herida.Al parecer, un camión recolector de residuos, dependiente de la Unidad Nº3 de la Municipalidad de Paraná,, que cruzaba la calle junto a su madre.Al respecto, el jefe de Comisaría Tercera, Jorge Bernhardt, informó aque “el chofer del camión estaba realizando su recorrida habitual por calle Bordón y cuando intentó doblar por calle Los Laureles no observó a una mujer y una niña que cruzaban la calle y ocurrió el accidente”.En este sentido, señaló que “l”. A raíz del fuerte impacto, el padre de la niña la llevó rápidamente al Centro de Salud Corrales y luego fue derivada al Hospital.En tanto, la madre de la niña, Belén, quien fue testigo de lo ocurrido señaló que “veníamos del supermercado caminando con mis dos hijas y el conductor no prestó atención y casi nos lleva a las tres por encima”.Según informó el comisario, en el lugar donde ocurrió el accidente “es un acceso importante a calle Hernandarias y no son frecuentes estos tipos de siniestros”.Poe otro lado, desde el Área de Servicios públicos informaron que concurrieron al lugar para conocer qué había ocurrido. “Aguardamos que la policía realice las pericias correspondientes para saber lo que pasó”; dijo el jefe de la Unidad Nº3 de recolección, José Suarez.Además, detalló que “es complicado conducir el camión debido a su extensión y cuando las calles son agostas se dificulta aún más”.Sobre el hecho, el conductor del camión habría manifestado que “el camión habría hecho marcha atrás y luego cuando maniobró no las vio a las mujeres”.“Es un chofer que tiene mucha trayectoria y hace años realiza el mismo recorrido”, cerró.