Juzgan a sujeto acusado de abusar de su hijo y del primogénito de su ex pareja

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dictó un cuarto intermedio para resolver el pedido de sobreseimiento que instó la defensa de un hombre que está acusado por la presunta comisión de los delitos Coacciones agravadas, Tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, Abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal reiterado y Corrupción de menores, calificados por el vínculo, en concurso ideal.Los delitos contra la integridad sexual se habrían cometido en perjuicio del hijo biológico, menor de edad, que tuvo con la denunciante y el hijo afín, que ésta tenía con su anterior pareja.Fuentes judiciales informaron en la audiencia de este martes, la defensa de MMP, a cargo de Milton Urrutia y Alejandra Pérez, instaron el sobreseimiento de su defendido, de 44 años, al que se le imputan cuatro hechos.En los que se investigan hechos contra la integridad sexual de las personas, las víctimas serían el hijo que tuvo con su nueva ex pareja y uno de los hijos de esta de una anterior pareja.La fiscal, Valeria Vilchez, y el querellante por las víctimas menores de edad, Boris Cohen, se opusieron al pedido.La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de octubre a las 10, cuando dará a conocer su resolución.La magistrada, según se indicó, hizo lugar al pedido de la querella y le impuso al sospechado, medidas de coerción y restricciones a la libertad ambulatoria, como así también dispuso el uso del botón anti pánico para la supuesta víctima y madre de los niños, hasta el día en que dará a conocer su resolución respecto del pedido de la defensa.Las fuentes consultadas precisaron que la defensa instó el sobreseimiento por la extinción de la acción penal. Lo fundó en un artículo del Código Procesal Penal (CPP).Las acusaciones lo rechazaron y consideraron equivocado el planteo por entender que la extinción de la acción está reglamentada por el Código Penal (CP).La investigación lleva dos años, plazo alongado para los que determina el nuevo sistema acusatorio.El denunciado en esta causa, fue denunciante en otra por un delito similar, en la que el acusado fue absuelto después de un largo y complejo proceso.A MMP se lo investiga por su presunta responsabilidad en un hecho que habría ocurrido entre mediados de septiembre de 2020, cuando “en oportunidad en que llevó al hijo que tiene en común con su ex pareja…, en el interior de la cochera del domicilio le manifestó ‘que le iba a volar la tapa de los sesos, si ella le hacía una denuncia, que él en seis meses salía porque se iba a hacer pasar por loco, pero que a ella de abajo de la tierra ni Dios la iba a sacar’, agregando que “iba a ser una reacción sicótica y que si él no podía, que se lo iba a encomendar a alguien”, habría dicho segúnEl segundo hecho que se le atribuyó habría ocurrido a fines de septiembre de 2020, cuando personal de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos” en un allanamiento a la casa del imputado, encontró un “arma de fuego tipo revolver, calibre .38 special, en buen estado de conservación, que se encontraba dentro de una caja de nebulizador, en un ropero de la pieza matrimonial, sin poseer aquel la debida autorización legal.El tercer hecho consistiría en que “presumiblemente entre 2016 y 2020, abusó sexualmente de su hijo”, actualmente de 12 años, “advirtiéndole que iba a matar a su madre y a su hermana si contaba lo sucedido”.Esto hechos habrían ocurrido en Paraná y una localidad del Departamento Diamante.El último hecho sería que “sin poder determinarse fechas exactas, pero presumiblemente, entre 2010 y 2017, en reiteradas oportunidades y de manera sistemática, MMP le impuso prácticas sexuales al hijo de quien fuera su pareja, durante aquel período de tiempo…, como así también forzándolo a prácticas sexuales sin utilizar protección, hecho que habría cometido advirtiéndole constantemente que si contaba lo que sucedía iba a matar a su madre y a su hermana”, según indica al acusación.Estos hechos habrían ocurrido cuando la madre del niño “no se encontraba presente en las viviendas en las que convivían, y tuvieron lugar, entre 2010 y 2015” en una localidad del Departamento Diamante, “como así también en una oportunidad en el interior de una camioneta perteneciente” al imputado, y “entre 2015 y 2017 en el interior de una vivienda en Paraná”.