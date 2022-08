Búsqueda de Juanjo: la familia pide la incompetencia del fiscal de Santa Fe

La familia continúa día a día, a la vera del río

Los pescadores siguen saliendo día a día intentando hallarlo. Prefectura y la Policía de Entre Ríos también continúan con los operativos de búsqueda.Mientras tanto, la familia de “Juanjo” insiste con que desconocen qué líneas investigativas se siguen en la causa y aseguran que “no tienen contacto” con la fiscalía de Santa Fe que trabaja en el caso.Es por esto que desde la familia de “Juanjo” piden la incompetencia del fiscal de Santa fe y solicitan la remoción de la causa al Juzgado Federal de Paraná.dio detalles ade los fundamentos de este pedido.Manifestó que aún no pudieron constituirse como querellantes y recordó que la causa “comenzó en manos del fiscal de Atención Primaria, Marcelo Fontana. Recibió las actuaciones por parte de Prefectura: Juanjo desaparece el jueves y el fiscal recibe las actuaciones el lunes 17 de julio, y de ahí en adelante llevó la investigación”.“No pudiendo contar con la información suficiente, le pedimos el jueves 28 de julio la incompetencia de la Fiscalía de Santa Fe y la solicitud de la remisión a la Justicia Federal de la ciudad de Paraná”, aseveró la abogada aDijo queEn las que interviene más de una provincia y además porque en ellas hay circulación de embarcaciones de bandera internacional e interprovincial”. Aportó que la Justicia Federal hubiese tenido “que actuar desde un primer momento”., debería haber entregado todas la actuaciones a la Justicia federal pero derivó las actuaciones a la Unidad Regional I, que es una unidad de investigación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Santa Fe para que en ese lugar se resuelva la competencia o incompetencia”, aportó.Desde el 28 de julio, en que se hizo la presentación de pedido de incompetencia a hoy, “nos informaron que el fiscal Fontana no tiene la causa desde hace dos semanas (está en período de vacaciones) y el 28, día en que se hizo la presentación por parte de la familia de Juanjo, la derivó a la Unidad Fiscal, investigación que no nos venían dando desde la fiscalía del doctor Fontana”, resaltó la letrada., que hoy por hoy no tiene contacto y que no sabe qué investigación se está llevando adelante, no saben cuál es la línea investigativa que se sigue”.El día a día de la familia de Juanjo es “a la vera del río, han montado un paraje en que la madre se queda a dormir desde el día de la desaparición. Ellos van a continuar la búsqueda hasta que Juanjo aparezca”.que es destacable. Sale diariamente, incluso los fines de semana, sin dejar ni un solo día de buscar a Juanjo”, puso relevancia.Mientras tanto, “En la causa si bien intervengo yo, pero como no tengo matrícula en Santa fe, hay dos colegas que van todos los días y están yendo a intentar mantener un diálogo con alguien que los reciba y les dé una respuesta para la familia. Si no estaríamos los representantes legales, que en este caso somos tres, imaginemos cómo se estaría llevando la investigación”, acotó. Elonce.com.