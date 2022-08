Médica “trucha” atendió en siete ciudades y comunas de Santa Fe con sello falso

Una médica trucha que atendió a pacientes de distintos lugares de la provincia fue recientemente condenada en los tribunales de Santa Fe en el marco de una causa que encabezó el fiscal del departamento Las Colonias, Alejandro Benítez.La sentencia fue dada a conocer por el juez penal Jorge Patrizi, que condenó a Natalí Hurí de Simeone (42) a la pena de 3 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina, lesiones leves dolosas y estafa luego de un juicio abreviado al que arribó el fiscal con la defensa particular de la imputada.Según develó la investigación, De Simeone ejerció ilegalmente la medicina en Santa Fe, Santo Tomé, Laguna Paiva (departamento La Capital), en Esperanza, La Pelada y Sarmiento (pertenecientes al departamento Las Colonias) y en Romang (en jurisdicción del departamento San Javier).Inicialmente fue detenida e imputada en 2019 por realizar tal conducta. Luego obtuvo la libertad y logró evitar una condena mediante una probation. Sin embargo, continuó haciéndose pasar por médica por lo que volvió a quedar detenida hasta la reciente resolución judicial.Entre 2018 y 2021, De Simone prestó servicios como médica de guardia, emitió diagnósticos, hizo tratamientos y administró y recetó medicamentos en reiteradas oportunidades con plena conciencia de que no lo tenía permitido. En este sentido, se estableció que la hoy condenada ejerció ilegalmente la profesión en los Samcos de La Pelada, Sarmiento, Romang y Laguna Paiva, así como en clínicas privadas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.La causa contempla además que la impostora le provocó lesiones a una mujer a la que atendió en un centro de estética de la ciudad de Santa Fe. “Le aplicó de forma indebida cremas a la víctima y le causó quemaduras de primer grado en el rostro”, indicaron desde la Fiscalía mediante un comunicado oficial.La investigación detectó además que De Simeone usó una matrícula ajena para hacer sus estafas luego de comprobarse que utilizó un sello confeccionado a pedido con su nombre y un número de matrícula que pertenece a una médica verdadera que está en actividad. “Con ese instrumento, otorgó numerosas facturas tipo C para cobrar honorarios profesionales”, remarcaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Inclusive, se determinó que la mujer supo colocar en su currículum vitae un presunto título profesional y haber dicho que la residencia la había realizado en el hospital Iturraspe, indicóPor otro lado, la mujer refirió en un currículum vitae un presunto título profesional y dijo que había realizado una residencia en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, lo cual no fue así.