Nena asesinada en feroz “ajuste de cuentas”: “Le tiraron directamente a ella”

Balacera mortal

13 tiros y un detenido

Presunta estafa

En medio de un confuso episodio ocurrido este martes en Ensenada que terminó con un feroz ataque a tiros y la muerte de una nena de 2 años, la abuela de la víctima denunció que los agresores le tiraron a matar a la chiquita."Tiraron directamente a la nena, se la quisieron llevar", relató Carolina, abuela de Pía Abril Larrea, la nena que quedó en medio de la balacera y perdió la vida al recibir un disparo en la cara.Este martes a las 19.30 fue hasta la propiedad y encontró las puertas barreteadas. Adentro, había tres hombres y una mujer tomando cervezas. Eran las personas que le habían vendido la casa.En ese marco, la abuela de la nena explicó que exigió que le devuelvan la plata y fue agredida. "Habían roto todas las cerraduras. Se generó una discusión porque cuando entré estaban todos alcoholizados", reveló en C5N."Hablaban todo el tiempo por videollamada con un narco preso y me amenazaban con que no nos iban a devolver la plata. Yo tengo todos los papeles de la casa comprada", agregó.En ese momento, la mujer dijo que llamó a la Policía y los agresores se fueron. Luego, se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia. Lo peor llegó minutos más tarde.En el momento en que se estaba retirando vio pasar a tres sujetos en motos. Sospechó que podrían ser los hombres que la atacaron. "En la comisaría de El Dique se me reían y me decían que no", advirtió.Su pareja se había quedado en la vivienda junto a una amiga y otra nena. Al llegar, la mujer se encontró con la sangrienta escena.Relató que seis personas a bordo de dos motos y un auto, entre ellos quienes habían formado parte de la discusión anterior, volvieron y comenzaron a disparar sobre el frente de la casa."Empiezan a tirotear la casa. Una de las nenas corre sale para afuera y le dieron el tiro en la cabeza. Tiraron directamente a la nena, se la quisieron llevar", precisó visiblemente consternada por la situación.Insistió en que el ataque a la nena no fue al voleo ni una bala que dio "de rebote". Y añadió: "No fue casualidad. Calculo que querían sacarme los 180 mil pesos que me quedaban en la cartera para terminar el pago".Al ser consultada sobre si había tenía previamente algún problema con los vendedores, señaló: "No los conozco, solamente me vendieron la casa".Pía Abril Larrea, de dos años, fue alcanzada por un disparo en la cara, a la altura de un ojo, que le provocó la muerte en el acto. Fue trasladada al Hospital Cestino de Ensenada, donde los médicos le hicieron tareas de reanimación pero la herida resultó mortal.Hasta el momento, sólo hay un detenido por el hecho. Se trata de José Alberto Olgiatti, de 57 años, que cuenta con antecedentes por "delito de estafas y amenazas calificadas".La causa fue caratulada como "homicidio agravado". Interviene la Fiscalía Nº3, a cargo de Juan Menucci. Se ordenó realizar la autopsia a la nena y peritos trabajaron en el lugar en busca de elemento que puedan servir para esclarecer los hechos. En el lugar fueron secuestradas 13 vainas servidas calibre 9mm.Si bien la familia de Pia denunció que fueron víctima de una estafa, los investigares reconstruyeron hasta ahora otra versión de los hechos. Según las primeras informaciones, la casa se habría vendido en 2 millones de días atrás. El supuesto vendedor habría intentado recuperarla por una presunta estafa.Minutos después, habría vuelto al lugar acompañado por varias personas a bordo de tres motos para intentar echar de la casa a los presuntos nuevos dueños que se habían mudado hacía menos de una semana.En el lugar fueron secuestradas 13 vainas servidas calibre 9mm. Según contaron fuentes del caso, fueron los propios integrantes de la familia atacada quienes retuvieron a Olgiatti. "Alcanzaron a retenerlo y hasta lo golpearon. Cuando llegó la policía lo tenían sujetado", contó un investigador.Cuando llegaron las patrullas era todo nerviosismo y tensión. La mamá de la nena, estaba en shock. No podía hablar y solo le gritaba a los policías y todos los que se acercaban.

Venta de casas

Según contaron los investigadores, los responsables del ataque se dedicarían a "buscar" casas abandonadas, ocuparlas y luego comercializarlas.Una hipótesis sostiene que los atacantes fueron porque no habrían "cobrado" lo que les correspondía por la operación. Pero que encontró resistencia en la familia de Pia.Hubo una discusión a los gritos, según contaron vecinos a los policías. Y después Olgiatti habría vuelto a la casa con la compañía de otras personas en al menos tres motos, una de ellas tipo "enduro" color roja.De esa manera intentó intimidar a los residentes en la casa de 50 y 123 y cobrar la presunta deuda.Y entonces se produjo el tiroteo que terminó con el impacto mortal en la niña.