Joven que denunció a Villa "padece síntomas de abuso sexual", dice informe

Se trata de un estudio del Centro de Asistencia a la Víctima del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al que fue sometida la joven denunciante el lunes. En tanto, los investigadores citaron a declarar a la otra médica del Hospital Penna que atendió a la denunciante en junio.



Un informe victomológico reveló que la joven que denunció a Sebastián Villa padece síntomas de haber sufrido un delito un delito sexual y que teme recibir algún tipo de agresión por parte del entorno del futbolista colombiano, mientras los investigadores del caso decidieron citar a declarar a la otra médica que atendió a la víctima en el Hospital Penna el día siguiente del hecho y a tres policías que concurrieron el country en el que vive el imputado.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el nuevo estudio psicológico fue incorporado en las últimas horas al expediente que tienen a su cargo las fiscales Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas. Se trata de un informe elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al que fue sometida la joven de 26 años denunciante el pasado lunes 23 de mayo, el cual señala que se observan en la paciente "características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales". Según el informe de cuatro páginas, al que tuvo acceso Télam, la víctima -de quien se preserva su identidad para no revictimizarla- padece "vergüenza, miedo, temor a salir a la calle, trastornos de sueño, de alimentación, restricción de su vida social y abandono del trabajo", entre otras. "Presenta un discurso claro, comprometida afectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración, se la observa angustiada", dice el escrito firmado por una perito psicóloga y una asistente social.



Por otra parte, las fiscales decidieron llamar a declarar como testigo para el martes 31 de mayo a la otra médica ginecóloga que atendió en el Hospital Penna a la víctima el día posterior al supuesto abuso sexual.



El último martes declaró ante la Justicia la médica Alejandra Legrand, del Hospital Penna, quien dijo que no recordaba haber atendido a la víctima pero reconoció que la firma del certificado de asistencia que presentó la joven en el expediente era suya, y que en el control médico había participado otra colega suya, de quien aportó su nombre.



En ese certificado, Legrand dejó constancia de que no había una lesión compatible con una violación, que se le practicó "un examen ginecológico normal", pero que la denunciante manifestaba sentir dolores en la zona genital.



Ahora, las fiscales pretenden escuchar a la otra médica ginecóloga que atendió a la joven denunciante.



Es que para los investigadores, las declaraciones de las médicas resultan claves para luego establecer si llaman o no a declaración indagatoria al futbolista xeneize, quien hasta el momento permanece en libertad y hasta disputó la última final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) el pasado domingo.



Además, fueron citados a declarar el lunes próximo a otros tres testigos que fueron mencionados en el expediente y que, si bien no trascendieron sus nombres, se trataría de los policías que acudieron al country "Venado II" la noche del 26 de junio del año pasado a raíz del llamado de un vecino al teléfono 911 que alertaba sobre supuestos pedidos de auxilio de una mujer que provenían de la casa de Villa. La denuncia La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del futbolista y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho" y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.



Por su parte, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluye una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país para el futbolista, ya que la misma se adoptó en la causa anterior por violencia de género sobre su expareja el año pasado y aún está vigente.