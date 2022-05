Balearon la cárcel donde está detenido el histórico líder de Los Monos

Otra vez un ataque armado contra una sede penitenciaria de la ciudad de Rosario a modo de amenaza. Pero esta balacera tiene un condimento especial, sobre el que puede deducirse un mensaje mafioso: allí está alojado el "Viejo" Cantero, histórico líder y fundador de Los Monos, cuya detención causó una verdadera revolución entre sus seguidores y su círculo delictivo.



Este domingo, desconocidos perpetraron una balacera en el frente de la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) en la zona oeste.



Según información oficial preliminar, al menos dos gatilleros que pasaron en moto al anochecer abrieron fuego contra la alcaidía ubicada en 27 de Febrero al 7800 por causas no precisadas.



Dos disparos impactaron en un móvil de Servicio Penitenciario que se encontraba en el frente y un tercer tiro dio en la fachada del edificio. Por el hecho no se registraron personas heridas y se inició una investigación para dar con los responsables.



Los investigadores se centraban en el dato de que allí está alojado Máximo Ariel "el Viejo" Cantero, fundador de la banda Los Monos, junto con otros integrantes de esa organización delictiva.



Pero también allí está una detenida de renombre en el ambiente delictivo: Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Esteban Lindor Alvarado, presunto jefe narco. (Rosario 3)