El padre de Tehuel solicitó que su causa se investigue como un caso de trata

A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años que fue visto por última vez en Alejandro Korn cuando iba a encontrarse con un hombre que le ofrecía trabajo, su padre solicitó que la causa judicial sea llevada adelante como un caso de trata de personas.Tras 12 meses sin noticias sobre el paradero de Tehuel, en la causa hay dos sospechosos imputados por "homicidio agravado por odio a la orientación sexual".La desaparición se volvió una noticia de conmoción a nivel nacional y todos los meses se realizan marchas en pedido de la aparición con vida de Tehuel y en reclamo de que la causa avance.El padre del joven se encuentra muy angustiado por la situación y decepcionado porque la justicia no tiene nuevas pistas acerca del paradero y la familia se encuentra "sola encarando la búsqueda".El papá discrepa con que la justicia busca a Tehuel muerto desde un principio y por eso solicita que intervenga una fiscalía federal.La causa ya fue elevada a juicio oral, pero que al no haber indicios nuevos sobre Tehuel no se dispusieron más rastrillajes.Aquel 11 de marzo de 2021 Tehuel fue a encontrarse con Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes en la casa de Ramos del barrio La Esperanza por un supuesto nuevo trabajo que le ofrecían al joven.Luego de varias horas la familia denunció en la comisaría que el joven había desaparecido y tras hacerse algunos rastrillajes se constató que en la casa había ropa de Tehuel, un celular quemado y restos de sangre que coinciden con la muestra genética de un familiar.Aunque se hallaron estos elementos y hay una foto que confirma que Tehuel estuvo ahí, los acusados niegan ser los responsables de su desaparición."Muy probablemente ellos hayan tenido que ver con la desaparición de Tehuel. Pero ahora, un año después, se borró toda pista posible. Creo que es muy difícil que algún día encontremos a Tehuel", expresó Andrés de la Torre, su padre.Actualmente, la causa está a cargo de la fiscala Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de San Vicente y los sospechosos pasaron de ser acusados por "encubrimiento en concurso real con falso testimonio" a imputados por "homicidio agravado por odio a la orientación sexual" que prevé una pena de prisión perpetua."Es muy duro que llegue esa fecha y no esté. Queremos saber dónde está. Lo que más quiero es que mi hijo aparezca", expresó el padre.El viernes próximo se inaugurará un mosaico de Tehuel al cumplirse un año de su desaparición. La iniciativa surgió de un colectivo de mujeres artistas feministas que realizan diversas muestras con relación a temas de derechos humanos y luchas sociales.