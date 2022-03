Camión con maquinaria excedida en altura dañó estructura cerca del Túnel

Un accidente ocurrió esta madrugada en la Ruta 168 debajo del Salón La Candela, cerca del Túnel Subfluvial. En el lugar, según se confirmó a Elonce, un camión que transportaba una gran maquina agrícola, enganchó parte de la base del Salón La Candela que se encuentra a una altura superior a los cuatro metros. El rodado se dirigía hacía a Federal.Al respecto, el subjefe de la Comisaría 14, Juan Molina, detalló a este medio que “el camión tocó con el techo de la maquinaria agrícola, la base de material donde se ubica el salón, que sería una especie de puente”.“El chofer del camión explicó que cuando el camión pasó por debajo de la estructura en un primer momento el rodado no tocó en ningún lugar, y cuando siguió transitando si lo engancho”, aseguró Molina al resaltar que el camión se dirigía desde Santa Fe a Paraná y al momento de pasar por el Túnel, “se cortó el tránsito y el camión pasó sin la carga y luego trasladaron la maquina andando”, sumó.Como consecuencia del accidente, la maquina agrícola quedó dañada en el techo mientras que la estructura de material no tuvo daños. Afortunadamente no hubo lesionados.Molina informó que la altura permitida, según la normativa provincial, para transitar es de 4,30 metros y de ancho 2,10 metros. “El camión sumado a la carga tenía una altura de 4,55 metros lo que hizo que se enganche en la base del salón”, cerró.