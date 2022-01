Un mujer observó cuando un hombre raptaba a un niño, los siguió y lo rescató

Una mujer rescató a un niño que estaba siendo secuestrado gracias a que observó los detalles de la situación desde la ventada de su cocina en la localidad de Tunuyán, Mendoza. Decidió seguir al hombre y al niño, y finalmente rescató a este último.



Según publicaron los medios mendocinos, ya hay una investigación abierta por este hecho ocurrido el miércoles al mediodía.



Ese día Paula Morales miraba por la ventana de su casa cuando observó a un hombre con un niño y la situación le pareció rara dado que ella conocía al hombre y también al niño, y sabía que no existía ninguna relación previa entre ambos.



Un detalle que la hizo pensar en un rapto



El sujeto agarraba con demasiada fuerza al niño de su mano. “Le decía que vaya más rápido”, contó la mujer a El Cuco Digital, periódico del Valle de Uco.



Cuando los ve alejarse, decidió seguirlos y comenzó a gritar que dejara al niño de 7 años. La mujer estaba con su hijo de cuatro años, decidió subirlo en su vehículo y continuar hasta una finca donde visualizó a lo lejos que el hombre llevaba a su víctima a pie.



Morales alcanzó a ver cuando el sujeto se mete a un campo en el mismo momento que los empleados de la finca salían del lugar.



“Dijo que era familiar y que buscaban un perrito perdido”, le contestó el encargado del predio al que el hombre ingresó. Pero al escuchar el rápido relato de Paula, el encargado de la finca se alertó, y éste le permitió ingresar con la camioneta por el lugar.

Huyó a otra finca



Morales y el encargado emprendieron la búsqueda por el campo y lograron ver al hombre con el niño cuando estaba cruzando a otra finca vecina, según narró la crónica en Diario UNO.



Cuando los tuvieron cerca, el hombre les gritó que eran familiares y que buscaban a un perrito, pero la mujer no le creyó y lo amenazó con llamar a la Policía si no soltaba al nene.



Cuando la mujer lo alcanzó con su camioneta vio que el niño secuestrado estaba llorando y que el hombre no lo soltaba. Allí, el sujeto cambió su relato y dijo que estaba cuidando al chico porque la madre trabajaba en El Manzano.



Cámara de seguridad

La mujer se mantuvo firme y le pidió que ambos salieran a la ruta. Según comentó al medio tunuyano, su idea era que al pasar de regreso, la cámara de seguridad de su casa pudiera filmar al hombre si hacía el mismo trayecto.



El hombre se sintió acorralado y emprendió el camino que hizo en dirección hacia el lugar del secuestro, siempre con el niño de la mano y relatando que estaba al cuidado del chico. La mujer los siguió de cerca en su camioneta hasta que estuvieron cerca del domicilio del niño y allí lo dejó.



Minutos después, Paula buscó a la madre del niño que estaba en la casa y desmintió toda la historia de este hombre, la progenitora no trabajaba en El Manzano y pensaba que su niño estaba jugando en la plaza. La mujer se acercó hasta la comisaría de Vista Flores para realizar la denuncia de lo sucedido y se abrió una investigación.